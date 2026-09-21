¿De qué murió Presley Gerber? Esto se sabe sobre la muerte del hijo de Cindy Crawford

Fotografía de archivo de la modelo Kaia Gerber (i), y su hermano Presley Gerber. ( EFE/ NIKLAS HALLE´N )

Presley Gerber, hijo de la supermodelo Cindy Crawford y del empresario Rande Gerber, murió el domingo 20 de septiembre a los 27 años, mientras se encontraba en un centro de rehabilitación de Los Ángeles.

Hasta el momento, las autoridades no han determinado públicamente la causa de su muerte. El médico forense del condado de Los Ángeles mantiene pendiente la autopsia, por lo que todavía no se ha establecido qué provocó su fallecimiento.

La muerte de Presley ocurre después de varios años en los que habló abiertamente sobre sus problemas de adicción y salud mental. En 2024 reveló que había enfrentado una fuerte adicción a los opiáceos y relató haber sufrido una sobredosis de fentanilo que lo dejó en coma durante varios días.

Un tratamiento con ibogaína

Como parte de su proceso de recuperación, en marzo de 2026 Presley compartió que se había sometido en México a un tratamiento con ibogaína, una sustancia psicoactiva que ha sido estudiada experimentalmente en relación con los trastornos por consumo de sustancias. El modelo describió la experiencia como difícil y dijo que esperaba que fuera el último tratamiento que necesitara.

Su madre, Cindy Crawford, y su hermana, Kaia Gerber, reaccionaron entonces con mensajes de apoyo. No existe, sin embargo, información oficial que vincule el tratamiento con ibogaína con su fallecimiento.

¿Quién era Presley Gerber?

Presley Walker Gerber nació en 1999 en Beverly Hills, California. Era el hijo mayor de Cindy Crawford y Rande Gerber y hermano de la modelo Kaia Gerber.

Comenzó su carrera como modelo desde adolescente y trabajó para firmas como Burberry , Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. En 2018 también apareció junto a su madre en un anuncio de Pepsi durante el Super Bowl .

desde adolescente y trabajó para firmas como , Dolce & Gabbana, Bottega Veneta, Tommy Hilfiger y Ralph Lauren. En 2018 también apareció junto a su madre en un anuncio de Pepsi durante el . En los últimos años, Presley utilizó sus redes sociales para hablar sobre salud mental, adicción y recuperación. Su familia ha pedido privacidad tras conocerse su fallecimiento.

Por ahora, la causa de muerte permanece sin determinar y cualquier vínculo entre sus antecedentes de adicción, sus tratamientos y el deceso sería prematuro hasta que las autoridades concluyan la investigación forense.

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