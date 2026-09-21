¿Quién es Julián Oro Duro y qué se sabe del ataque en el que murió su esposa?

Imagen de archivo publicado por Julián Oro Duro en YouTube. ( YOUTUBE )

Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido artísticamente como Julián Oro Duro, es un merenguero dominicano de 58 años, cuya trayectoria está vinculada a la música popular dominicana y al género merengue.

El artista, hermano de Yiyo Sarante, se encuentra en el centro de la atención pública luego de resultar herido durante un hecho ocurrido en su residencia, ubicada en el sector Brisa Oriental VI, en Santo Domingo Este, donde falleció su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años.

De acuerdo con las informaciones preliminares ofrecidas por la Policía Nacional, Sarante Perdomo habría regresado a su vivienda alrededor de la 1:00 de la madrugada y, al ingresar al inmueble, fue sorprendido por dos individuos que lo agredieron físicamente.

El artista presenta lesiones craneofaciales y una hemorragia intracraneal, según el informe preliminar divulgado por las autoridades.

Julián Oro Duro ha desarrollado su carrera dentro del merengue, género en el que ha logrado reconocimiento entre los seguidores de la música popular dominicana. Su nombre artístico forma parte de la escena merenguera del país y de las agrupaciones y proyectos musicales asociados a este ritmo.

Investigación abierta

Las autoridades mantienen abierta la investigación para determinar las circunstancias exactas del ataque, identificar a los responsables y establecer el móvil del hecho.

Más sobre su carrera en la música Su historia en el merengue comenzó mucho antes de su etapa como solista. Durante las décadas de 1980 y 1990 estuvo al frente de la orquesta Oro Duro, experiencia que posteriormente le permitió iniciar su carrera individual en el año 2000. Ya como solista, alcanzó gran notoriedad durante los primeros años del siglo XXI como uno de los exponentes del llamado merengue de calle, una corriente que tuvo amplia acogida entre los jóvenes dominicanos y que convirtió a Julián Oro Duro en una figura frecuente en las fiestas y escenarios del país. Uno de sus temas más conocidos de esa etapa fue "La cita", incluido en el álbum La cabaña, de 2004. Posteriormente lanzó producciones como El más duro y Pa' lo mambero, mientras continuaba ampliando su repertorio. En 2005 recibió una nominación a los Premios Casandra como Compositor del Año por "Palabritas", canción interpretada por El Jeffrey. Con los cambios en las tendencias musicales, Julián Oro Duro también transformó su propuesta. A partir de 2010 incursionó en el merengue romántico, la salsa, la bachata y el merengue mambo. De esa etapa forman parte canciones como "Sé que llorarás" y "No hace falta papá".A lo largo de su carrera, el artista ha mantenido su vínculo con el merengue y la música bailable dominicana, adaptando su propuesta a diferentes momentos de la escena musical.