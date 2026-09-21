Yiyo Sarante lamenta tragedia que enluta a su hermano Julián Oro Duro: pido a Dios que nos dé fuerza

Yiyo Sarante expresó su pesar por la muerte de su cuñada, Zeneida Socorro Castillo, en el ataque en el que resultó herido su hermano Julián Oro Duro. ( FACEBOOK DE LOS ARTISTAS )

El salsero Yiyo Sarante lamentó profundamente este lunes el ataque ocurrido a su hermano, el también artista Julián Oro Duro en su residencia en San Isidro, en un hecho en el que resultó muerta su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram con una imagen de su cuñada, el intérprete de "Corazón de acero" pidió fortaleza y fuerza en este momento tan difícil para Julián y la familia Sarante Castillo.

"Mi hermano Julian no existen palabras suficientes para aliviar un dolor tan grande. Le pido a Dios que nos dé fuerza y fortaleza. Descansa en paz, Zeni", fue el mensaje de Yiyo en su cuenta de Instagram.

De inmediato, Yiyo recibió mensajes de condolencias por el caso que involucra a su hermano de padre y madre, Julián, cuyo nombre de pila es Gilberto Julián Sarante Perdomo. "Mis sinceras condolencias para la familia, que Dios se encargue de tenerla en un buen lugar y espero que se haga justicia con esos asesinos", expresó el merenguero Tito Swing.

En otra publicación, Swing pidió a la Policía Nacional y al Dicrim dejar con vida a los sospechosos del hecho para que puedan hablar de las causas que motivaron el ataque.

El comunicador Robert Sánchez, quien fue mánager de Julián Oro Duro, expresó: "Mi gago, amigo, hermano, mi artista eterno. Lo lamento, Julián. Paz al alma de Zeni, una mujer que solo pasó por este mundo para servir y ayudar a los demás".

Detalles del caso

Las autoridades policiales y el Ministerio Público continúan las indagatorias en torno al ataque perpetrado en la residencia del merenguero conocido artísticamente como Julián Oro Duro, así como identificar a los presuntos responsables.

Su esposa habría sido atacada antes de que el artista regresara a su residencia en el sector Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este sobre la 1:00 de la madrugada luego de que este amenizara una fiesta.

El informe policial señala que Zeneida Castillo, de 60 años, murió a consecuencia de un trauma craneofacial y una herida corto-penetrante en la región lateral izquierda del cuello, de acuerdo con el diagnóstico médico-legal preliminar.

Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido artísticamente como Julián Oro Duro, de 58 años, presenta lesiones craneofaciales y una hemorragia intracraneal, y fue ingresado en un centro médico.

Los atacantes los despojaron de dinero en efectivo, prendas y un teléfono celular, según la información preliminar divulgada por la Policía.

Más sobre su carrera en la música

Julián Oro Duro ha desarrollado su carrera dentro del merengue, género en el que ha logrado reconocimiento entre los seguidores de la música popular dominicana. Su nombre artístico forma parte de la escena merenguera del país y de las agrupaciones y proyectos musicales asociados a este ritmo.

Su historia en el merengue comenzó mucho antes de su etapa como solista. Durante las décadas de 1990 estuvo al frente de la orquesta Oro Duro, experiencia que posteriormente le permitió iniciar su carrera individual en el año 2000.

Ya como solista, alcanzó gran notoriedad durante los primeros años del siglo XXI como uno de los exponentes del llamado merengue de calle, una corriente que tuvo amplia acogida entre los jóvenes dominicanos y que convirtió a Julián Oro Duro en una figura frecuente en las fiestas y escenarios del país.

Uno de sus temas más conocidos de esa etapa fue "La cita", incluido en el álbum La cabaña, de 2004. Posteriormente lanzó producciones como El más duro y Pa' lo mambero, mientras continuaba ampliando su repertorio.

En 2005 recibió una nominación a los Premios Casandra como Compositor del Año por "Palabritas", canción interpretada por El Jeffrey.

Con los cambios en las tendencias musicales, Julián Oro Duro también transformó su propuesta. A partir de 2010 incursionó en el merengue romántico, la salsa, la bachata y el merengue mambo.

De esa etapa forman parte canciones como "Sé que llorarás" y "No hace falta papá".A lo largo de su carrera, el artista ha mantenido su vínculo con el merengue y la música bailable dominicana, adaptando su propuesta a diferentes momentos de la escena musical.