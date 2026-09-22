Desde la funeraria donde velan a esposa de Julián Oro Duro, artistas reclaman acabar la delincuencia

Funeraría Blandido, lugar donde son velados los restos de la esposa de Julián Oro Duro, Zeneida Socorro Castillo. ( DIARIO LIBRE / LUZ OGANDO )

Figuras del ambiente musical lamentaron este martes la muerte de Zeneida Socorro Castillo, esposa del merenguero Gilberto Julián Sarante Perdomo, conocido artísticamente como Julián Oro Duro, quien fue asesinada en su residencia, en un hecho registrado en el sector Brisa Oriental VI, Santo Domingo Este.

Durante el velatorio de Zeneida, en la funeraria Blandino de la avenida Sabana Larga, amigos y allegados de la familia de Julián reclamaron a las autoridades adoptar medidas para enfrentar la delincuencia en el país.

El productor musical Chino Méndez manifestó que las autoridades deben aplicar la ley y actuar para capturar a los responsables del crimen.

"Ya esto se salió de las manos. Aunque también la educación se establece en el hogar, la Constitución establece que los acusados deben ser acusados y juzgados, pero hay que ser precavidos y capturar a los responsables", expresó a su llegada a las honras fúnebres.

Méndez también destacó el vínculo que mantiene con Julián Oro Duro, a quien dijo considerar como un hermano, por lo que lamentó profundamente la tragedia.

De su lado, el músico y comediante Andrés Martínez, conocido como Cacheíto, sostuvo que la delincuencia en el país está comenzando desde abajo y comparó la situación con la que, según afirmó, enfrentó El Salvador.

"Las pandillas en El Salvador, con Bukele, comenzaron así, haciendo crímenes. El presidente Luis Abinader se pronunció, pero esperamos que no sea populismo y esperamos que agarren a los delincuentes vivos, porque hubo premeditación y alevosía", declaró.

Martínez argumentó que, producto de la delincuencia, muchos ciudadanos viven con temor de ser víctimas de robos, incluso mientras transitan por las calles.

"Y son muchachitos. A mí me atracaron hace dos o tres semanas y me pusieron dos pistolas", relató.

Asimismo, el músico Charlie Papa manifestó que la seguridad de los ciudadanos está en riesgo, incluso, dentro de sus propios hogares.

"Ya no hay confianza ni en amigos. Las autoridades perdieron el control sobre la delincuencia. El maestro Julián Oro Duro está ahora en la Plaza de la Salud por los golpes que le dieron esos delincuentes", expresó.

Charlie Papa hizo un llamado a la procuradora general de la República, Yeni Berenice Reynoso; al presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, y al director de la Policía Nacional, Ernesto Rafael Rodríguez García, para que refuercen la presencia de agentes en las calles, al considerar que la uniformada no da abasto para enfrentar la delincuencia.

Los restos de Zeneida Socorro Castillo serán velados hasta este jueves en la funeraria Blandino de Sabana Larga.

Sobre el hecho

Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, murió tras ser atacada en su residencia, en un hecho en el que también resultó agredido su esposo, el merenguero Julián Oro Duro.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, Castillo habría sido atacada antes de que su esposo regresara a la vivienda, alrededor de la 1:00 de la madrugada.

La Policía Nacional investiga las circunstancias en las que ocurrió el crimen.

En tanto, Julián Oro Duro recibe asistencia médica en el Hospital General de la Plaza de la Salud.