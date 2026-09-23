Ramón Orlando celebra 50 años de carrera con un Estadio Olímpico que se tiende a sus pies

El merenguero Ramón Orlando celebra 50 años de carrera. ( DIARIO LIBRE/ JUAN GUIO )

El maestro Ramón Orlando abrió la noche con "No hay nadie más", con lo que marcó su territorio en una celebración histórica por sus 50 años de carrera artística, realizada este miércoles en el Estadio Olímpico Félix Sánchez.

El concierto, que comenzó a las 8:00 de la noche, reúne a alrededor de 70 artistas que han acompañado distintas etapas de la trayectoria de Ramón Orlando, en una producción concebida como un gran recorrido por la historia del merengue dominicano.

Las gradas fueron habilitadas a capacidad, mientras el público también ocupó las áreas VIP y Special Guest dispuestas para la celebración.

Una noche dedicada al merengue

Luego de su apertura, Ramón Orlando compartió el escenario con destacados exponentes del merengue, quienes se integraron a la banda dirigida por el propio maestro.

Entre las figuras que subieron a escena estuvieron Sergio Vargas, Fernando Villalona y Eddy Herrera, quienes acompañaron a Ramón Orlando en una jornada marcada por la celebración de medio siglo de trayectoria.

La presencia de estas figuras convirtió el escenario del Estadio Olímpico en un punto de encuentro de varias generaciones del merengue dominicano.

Ramón Orlando, visiblemente emocionado por la respuesta del público, agradeció la presencia de los asistentes y exclamó: "¡Qué grande es Dios, aleluya!".

También tendrán participación Fénix Ortiz, Miguel Miguel, Ray Polanco, Carlos David, Elvis Crespo y Rafely Rosario, además de otras figuras destacadas de la música dominicana.

Juan Luis Guerra, uno de los momentos especiales

Uno de los momentos más esperados de la noche se produjo cerca de las 9:00, cuando Ramón Orlando anunció la presencia de Juan Luis Guerra.

Al presentarlo, el maestro agradeció públicamente su presencia y lo definió como "el artista más grande de la República Dominicana".

Juan Luis Guerra subió entonces al escenario para interpretar "Las Avispas", uno de los temas emblemáticos de su repertorio, provocando una nueva reacción del público que acudió al Estadio Olímpico para acompañar a Ramón Orlando en esta celebración.

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También interpretó "La Bilirrubina" poniendo a todos los presentes a bailar, incluso en sus asientos con espacio reducido.

La participación de Guerra se sumó a una noche en la que Ramón Orlando ha reunido a importantes representantes de la música dominicana y a artistas vinculados a diferentes generaciones del merengue.