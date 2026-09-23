Un lesionado en el concierto de Ramón Orlando tras activarse un cañón de confeti

El accidente ocurrió cuando Juan Luis Guerra salió al escenario. ( CAPTURA DE VIDEO DE DL )

Al menos una persona resultó lesionada durante la celebración de los 50 años de carrera artística de Ramón Orlando, la noche de este miércoles en el Estadio Olímpico Félix Sánchez, cuando un cañón de confeti se activó de repente.

El hombre afectado se encontraba grabando el evento e iba identificado con un t-shirt del portal Reconocidos.com. Según narraron sus colegas, "estaba justo en el medio, cerca de la tarima, y fue el más afectado. Se lo llevaron en camilla porque estaba aturdido".

Testigos dijeron que previamente habían advertido que no se acercaran tanto a la zona.

El lesionado fue trasladado a un centro médico para ser evaluado. De manera preliminar, se informó que presenta hematomas en el rostro, aunque su condición no compromete su salud.

El hecho ocurrió mientras el reconocido artista dominicano Juan Luis Guerra salió a tarima para interpretar sus éxitos "Las avispas" y "La bilirrubina".

Durante el suceso, dos personas más cayeron, pero se levantaron por sí mismas y continuaron grabando la actuación de Juan Luis Guerra.