Dictan prisión preventiva contra hombre señalado en caso de extorsión a Yailin la Más Viral

Foto de archivo de Yailin La Más Viral durante una de las comparecencias ante las autoridades dominicana. ( ARCHIVO / DIARIO LIBRE / MATÍAS BONCOSKY )

El Tribunal de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso tres meses de prisión preventiva contra José Joel Matos, señalado por su presunta vinculación con una estructura investigada por una supuesta extorsión contra la exponente urbana Jorgina Lulú Guillermo Díaz, conocida como Yailin La Más Viral.

La medida deberá ser cumplida en el Centro de Corrección y Rehabilitación Najayo Hombres, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.

El proceso se originó tras una denuncia presentada por la urbana, quien habría recibido amenazas relacionadas con la divulgación de un video y fotografías de carácter íntimo, además de advertencias que involucraban la seguridad de su hija.

Según los datos presentados en el caso, en agosto de 2026 Yailin habría entregado RD$300 mil, equivalentes a unos US$5,000, luego de recibir las amenazas. El dinero habría sido depositado en una cuenta bancaria a nombre de Darivel Montero Severino, identificada en el expediente como exesposa de Matos.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/28/wasacs-5e99d37c-d840-4592-a108-e420f98108e9-dfac5704-006c2804.jpeg Fotografía de archivo de la artista urbana conocida como Yailin la más viral. (DIARIO LIBRE/ DANIA ACEVEDO)

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El abogado de Yailin, Randy Joel Banks, informó que durante la audiencia fueron presentados elementos que sustentaron la solicitud de prisión preventiva y señaló que las autoridades investigan a otra persona por su posible relación con el caso.

De acuerdo con la defensa, tres personas estarían vinculadas a la investigación, aunque hasta el momento Matos es quien enfrenta el proceso judicial.