Caso Julián Oro Duro: estafan a esposa de Yiyo Sarante con supuesto rescate de prendas robadas

Yiyo Sarante y su esposa Aracelis Melo, quien fue estafada para recuperar prendas en el caso Julián Oro Duro. ( TOMADA DE REDES SOCIALES / @YIYOSARANTE )

Un hombre señalado como el presunto titular de la cuenta bancaria en la que fueron depositados RD$20,000 durante un supuesto intento de estafa contra la esposa y mánager del salsero Yiyo Sarante se entregó este lunes a las autoridades en Puerto Plata.

El caso se encuentra relacionado con las investigaciones por las prendas sustraídas durante el hecho criminal en el que perdió la vida Zeneida, esposa del merenguero Julián Oro Duro y cuñada de Yiyo Sarante.

De acuerdo con informaciones preliminares, un desconocido habría utilizado WhatsApp para hacerse pasar por una persona de confianza de la familia y contactar a Aracelis Melo, a quien aseguró que había localizado una de las prendas robadas.

El individuo solicitó inicialmente RD$20,000, alegando que necesitaba trasladarse hasta Barahona para realizar la entrega de la pieza. Ante la situación y con la expectativa de recuperar el objeto, Melo habría realizado la transferencia hacia una cuenta bancaria registrada a nombre de Ramón A. Dicent.

Sin embargo, después de recibir el dinero, el supuesto intermediario habría solicitado otros RD$120,000, bajo el argumento de que la prenda se encontraba empeñada y que era necesario pagar para recuperarla.

La situación generó sospechas y, tras realizar las verificaciones correspondientes, la familia habría determinado que se trataba de una persona que utilizaba una identidad ajena para solicitar dinero.

El hombre que figura como titular de la cuenta bancaria utilizada para recibir la primera transferencia se presentó este lunes ante las autoridades en Puerto Plata, donde deberá explicar las circunstancias en las que su cuenta habría sido utilizada para recibir los fondos.

El caso es investigado por las autoridades policiales, mientras se procura establecer quién estaría detrás del supuesto esquema de suplantación y determinar si el titular de la cuenta tenía conocimiento del movimiento realizado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/09/29/geminigeneratedimagef23cu2f23cu2f23c-1-a4476b36.jpg El hombre que se entregó tras ser vinculado al caso. (CEDIDO POR LA PN)

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La investigación se desarrolla en un contexto particularmente sensible para la familia , que aún enfrenta las consecuencias del crimen en el que perdió la vida Zeneida y en el que fueron sustraídas varias prendas de valor.

, que aún enfrenta las consecuencias del en el que perdió la vida y en el que fueron sustraídas varias prendas de valor. Las autoridades buscan determinar, además, el paradero de la cadena que permanece pendiente de recuperación y establecer si existe alguna conexión entre el supuesto intento de estafa y las personas involucradas en la sustracción de las pertenencias de la víctima.