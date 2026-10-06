Miss RD Universo 2026 Melissa Núñez participa en eventos previos al certamen en Puerto Rico

La Miss República Dominicana 2026, Melissa Núñez llega a Puerto Rico para agotar actividades previo al certamen. ( @MISSUPPAGEANT INSTAGRAM )

La Miss República Dominicana Universo 2026, Melissa Núñez, llegó este martes a Puerto Rico para agotar una serie de actividades junto a la Organización de Miss Universo y la Compañía de Turismo de dicha isla.

La beldad dominicana compartirá con candidatas de distintos países previo al certamen, según informó la organización de Miss República Dominicana a través de una publicación en Instagram.

"Previo a la gran competencia, @ctpuertorico invita a Melissa, queestará participando en una serie de actividades junto a Miss Universe Organization, compartiendo con candidatas de distintos países y viviendo de cerca la energía de Puerto Rico, escenario de la próxima edición de Miss Universe", publicó la organización dominicana.

Esta es la primera visita de Núñez a la "Isla del Encanto", que será escenario de la próxima edición de Miss Universo, el 24 de noviembre, en el Coliseo de Puerto Rico José Miguel Agrelot, en San Juan.

Coronación de Melissa

El pasado 30 de julio, la representante de Concepción de La Vega, Melissa Núñez, fue coronada como la nueva Miss República Dominicana Universo 2026, en la edición número 70 del certamen.

Su rostro reflejó felicidad al convertirse en protagonista de una historia de segundas oportunidades. La modelo compitió en 2024 en representación de la Comunidad Dominicana en USA, quedando la corona en manos de Celinee Santos. En años anteriores también participó en otros certámenes de belleza.

La joven, nacida en La Vega, es licenciada en Ciencias Médicas y Psicología por The City College of New York.