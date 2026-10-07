Las secuelas emocionales que enfrenta Kenny Grullón tras el violento asalto: No estoy durmiendo bien

Kenny Grullón en una imagen de archivo. El actor y humorista habló sobre el violento asalto del que fue víctima. ( TOMADA DE REDES SOCIALES @KENNYGRULLON )

El actor y humorista dominicano Kenny Grullón se pronunció sobre el asalto ocurrido en su vivienda y agradeció las muestras de apoyo que ha recibido tras el incidente.

En un mensaje publicado en su cuenta de Instagram, Grullón reconoció que todavía está procesando lo sucedido y que ha tenido dificultades para dormir.

"La vida continúa, a pesar del evento que acaba de pasar. No he dejado de pensar en lo sucedido y, para ser sincero, todavía no estoy durmiendo bien. Espero poco a poco recuperarme y volver a la normalidad", expresó.

El artista también agradeció los mensajes, llamadas y oraciones que ha recibido de familiares, amigos y seguidores.

"Pero, sobre todo, tengo que darle gracias a Papá Dios, que estuvo conmigo en todo momento y me ayudó a manejar la situación", agregó.

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El pronunciamiento de Grullón se produce luego de que un juez de la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional impusiera tres meses de prisión preventiva a Yefry Manuel Jiménez, alias "Babo" o "Jefry", señalado por las autoridades como el presunto responsable del asalto.

Según las investigaciones, el imputado habría irrumpido en la residencia de Grullón, ubicada en la Zona Universitaria, donde presuntamente lo amenazó con un objeto punzocortante, lo inmovilizó y sustrajo dinero en efectivo, un teléfono celular y un anillo de matrimonio.

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Al cerrar su mensaje, Grullón reflexionó sobre lo ocurrido y destacó el respaldo recibido: "A veces la vida nos recuerda, de una manera inesperada, lo frágiles que somos... y también lo afortunados que somos de tener tanta gente que nos quiere".

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