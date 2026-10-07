Se revela la causa de muerte de Dennis Haskins, actor de "Salvado por la campana"

Lark Voorhies, Ed Alonzo, Tiffani Thiessen, Mark-Paul Gosselaar, Elizabeth Berkley, Dustin Diamond y Mario Lopez , junto al actor Dennis Haskins, a quien vemos en el centro vestido con traje y corbata, en una imagen promocional de la popular serie juvenil Saved by the Bell. ( ARCHIVO / AFP )

La causa de muerte del actor estadounidense Dennis Haskins, recordado por interpretar al director Richard "Mr. Belding" en la popular serie juvenil Saved by the Bell, fue revelada días después de su fallecimiento, ocurrido el pasado 27 de septiembre de 2026, a los 75 años.

De acuerdo con el certificado de defunción obtenido por TMZ y emitido por el Departamento de Salud Pública del condado de Los Ángeles, la causa inmediata de su muerte fue la enfermedad de Parkinson. El documento también registra otras condiciones de salud, entre ellas síndrome del intestino irritable, depresión, hipertensión e hiperplasia prostática benigna.

Haskins falleció en el Providence Saint Joseph Medical Center, en Burbank, California. Durante sus últimos años residió en un centro de vida asistida y, según declaraciones de su exesposa, Sarah Quinones, había decidido mantener en privado su diagnóstico de Parkinson y las dificultades de salud que enfrentaba.

El actor alcanzó reconocimiento internacional gracias a su papel como el director de Bayside High, personaje que interpretó inicialmente en Good Morning, Miss Bliss en 1989 y posteriormente durante las cuatro temporadas de Saved by the Bell. También retomó el papel en Saved by the Bell: The New Class, serie que permaneció al aire hasta el año 2000.

Tras conocerse su muerte, antiguos compañeros de reparto como Mario Lopez y Lark Voorhies expresaron públicamente su pesar y recordaron a Haskins por su cercanía, sentido del humor y relación con el elenco y los seguidores de la serie.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/07/r-me-b-edjuc-2272b38d.jpg Los integrantes de Salvado por la campana en una imagen de archivo. (AFP)

Otras producciones

Haskins participó en producciones como Mad Men, New Girl, Hot in Cleveland, It´s Always Sunny in Philadelphia y Victorious, dejando una trayectoria de varias décadas en televisión y cine.