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Charytín Goyco fue picada por una viuda negra, una de las arañas más venenosas del mundo

La artista mostró cómo quedó su pierna tras el incidente y reveló cuál es su estado de salud actual

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    Charytín Goyco fue picada por una viuda negra, una de las arañas más venenosas del mundo
    Imagen de archivo que muestra a Charytín Goyco en un estudio de televisión. (FOTO TOMADA DE INSTAGRAM / (@CHARYTINOFICIAL)

     La presentadora dominicana Charytín Goyco reveló que sufrió la picadura de una viuda negra, considerada una de las arañas de mayor importancia médica por la toxicidad de su veneno.

    La propia Charytín explicó este miércoles, a través de un audio enviado al programa Desiguales, del que forma parte en Univision, aseguró que el incidente ocurrió hace cuatro o cinco días. La picadura se produjo en una de sus piernas y, según relató, sintió de inmediato una intensa sensación de quemazón.

    "Me picó en la pierna. Yo sentí como una quemazón grande de repente", contó la artista, quien posteriormente acudió al médico y recibió tratamiento mediante inyecciones intramusculares. Las imágenes de su pierna muestran la gravedad de la situación.

    "Estoy casi al 99%"

    Pese al susto, Charytín llevó tranquilidad a sus seguidores y compañeros de televisión al asegurar que su recuperación avanza favorablemente.

    La presentadora afirmó que este miércoles se encontraba "casi al 99%" y manifestó su intención de regresar al estudio este jueves, si su evolución continúa de manera positiva.

    • Su compañera Adamari López aprovechó el programa para enviarle un mensaje de apoyo y recuperación: "Chary, esperemos que te estés recuperando bien, nosotras te mandamos todas nuestras oraciones y nuestra buena energía".

    La picadura obligó a la conocida artista a tomarse unos días de descanso, pero no ha significado, según sus propias palabras, un problema mayor de salud.

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