Charytín Goyco fue picada por una viuda negra, una de las arañas más venenosas del mundo

Imagen de archivo que muestra a Charytín Goyco en un estudio de televisión. ( FOTO TOMADA DE INSTAGRAM / (@CHARYTINOFICIAL )

La presentadora dominicana Charytín Goyco reveló que sufrió la picadura de una viuda negra, considerada una de las arañas de mayor importancia médica por la toxicidad de su veneno.

La propia Charytín explicó este miércoles, a través de un audio enviado al programa Desiguales, del que forma parte en Univision, aseguró que el incidente ocurrió hace cuatro o cinco días. La picadura se produjo en una de sus piernas y, según relató, sintió de inmediato una intensa sensación de quemazón.

"Me picó en la pierna. Yo sentí como una quemazón grande de repente", contó la artista, quien posteriormente acudió al médico y recibió tratamiento mediante inyecciones intramusculares. Las imágenes de su pierna muestran la gravedad de la situación.

"Estoy casi al 99%"

Pese al susto, Charytín llevó tranquilidad a sus seguidores y compañeros de televisión al asegurar que su recuperación avanza favorablemente.

La presentadora afirmó que este miércoles se encontraba "casi al 99%" y manifestó su intención de regresar al estudio este jueves, si su evolución continúa de manera positiva.

Su compañera Adamari López aprovechó el programa para enviarle un mensaje de apoyo y recuperación: "Chary, esperemos que te estés recuperando bien, nosotras te mandamos todas nuestras oraciones y nuestra buena energía".

La picadura obligó a la conocida artista a tomarse unos días de descanso, pero no ha significado, según sus propias palabras, un problema mayor de salud.

️ ¿Qué hacer ante la picadura de una viuda negra? La picadura de una viuda negra puede provocar una intoxicación por su veneno neurotóxico. Si se sospecha de este tipo de mordedura, es importante buscar atención médica de inmediato. Síntomas principales Dolor inicial: pinchazo agudo, enrojecimiento, hinchazón leve o pequeñas marcas de los colmillos.

pinchazo agudo, enrojecimiento, hinchazón leve o pequeñas marcas de los colmillos. Entre 15 y 60 minutos: pueden aparecer calambres y espasmos musculares intensos que se extienden hacia el abdomen, la espalda o el pecho.

pueden aparecer calambres y espasmos musculares intensos que se extienden hacia el abdomen, la espalda o el pecho. Otros síntomas: náuseas, vómitos, sudoración abundante, dolor de cabeza, dificultad para respirar y aumento de la presión arterial. Primeros auxilios mientras recibe atención Lave la zona con abundante agua y jabón.

Aplique una compresa fría o hielo envuelto en un paño limpio durante períodos cortos para aliviar el dolor.

Mantenga la extremidad en reposo y evite movimientos innecesarios.

No coloque torniquetes ni intente succionar el veneno.

Si es seguro hacerlo, puede intentar identificar la araña para facilitar su identificación por parte del personal médico. No intente atraparla si existe riesgo de otra mordedura. ¿Cómo se trata? El tratamiento depende de la gravedad de los síntomas. En un centro médico pueden utilizarse analgésicos, relajantes musculares y otros tratamientos de soporte. En determinados casos graves o de alto riesgo, los médicos pueden considerar el uso de antiveneno específico contra el veneno de Latrodectus. ⚠️ Importante: si una persona presenta una picadura sospechosa de viuda negra, especialmente si desarrolla dolor intenso, calambres, dificultad para respirar u otros síntomas generalizados, debe buscar atención médica de emergencia. Contenido educativo: esta información no sustituye la valoración de un profesional de la salud.

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