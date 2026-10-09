Caso Miriam Cruz: la Policía mueve sus fichas para dar con el responsable

Caso Miriam Cruz, tras ataque, la Policía promete localizar y apresar al responsable. ( FOTO DE ARCHIVO TOMADA DE INSTAGRAM @MIRIAMCRUZOFICIAL )

La Policía Nacional informó que da seguimiento al caso de la agresión contra la merenguera Miriam Cruz, cuyo vehículo resultó con uno de sus cristales rotos luego de que un "motorista" le lanzara una piedra mientras transitaba por la avenida John F. Kennedy, en compañía de su esposo y manejador Engel Landolfi.

El vocero de la institución, coronel Diego Pesqueira, ofreció los detalles durante una entrevista con el periodista Danyero Read, en la que aseguró que las autoridades ya trabajan en las investigaciones para identificar, localizar y apresar al responsable del hecho.

Pesqueira explicó que, tras conocer lo ocurrido, la Policía inició los levantamientos correspondientes para reunir información que permita establecer la identidad del agresor y proceder conforme a la ley.

Asimismo, indicó que ya conversó con Landolfi, acompañante de la artista, quien tiene previsto formalizar la denuncia ante las autoridades, un paso importante para continuar con el proceso de investigación.

Policía busca apoyo en las cámaras de vigilancia

Al ser cuestionado sobre la posibilidad de identificar al motociclista mediante las cámaras de vigilancia instaladas en la zona, el vocero policial afirmó que la institución espera obtener los elementos necesarios para dar con su paradero.

El oficial reiteró que la Policía mantiene el caso bajo seguimiento y expresó su confianza en que los trabajos de investigación permitirán localizar al individuo y ponerlo a disposición de la justicia.

También manifestó su expectativa de que, una vez sometido el caso ante los tribunales, se adopten las medidas judiciales correspondientes contra el responsable.

La agresión reaviva la preocupación por la violencia en las vías públicas

El incidente ha generado indignación y preocupación por la seguridad de quienes transitan por las principales avenidas del país, especialmente ante hechos violentos que pueden poner en peligro la vida de conductores, pasajeros y otros usuarios de las vías.

Aunque Miriam Cruz y Landolfi se encuentran bien, de acuerdo con las declaraciones ofrecidas por Pesqueira, el lanzamiento de una piedra contra un vehículo en movimiento representa un riesgo considerable, tanto para sus ocupantes como para otras personas que circulan por el lugar.

El caso vuelve a poner sobre la mesa la necesidad de fortalecer la prevención, la vigilancia y la respuesta de las autoridades frente a las agresiones cometidas en las calles.

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