Adamari López: no estaría con un hombre que tenga menos dinero que yo

Adamari deja boquiabierta a su compañera Chiquibaby con su inesperada confesión. ( ARCHIVO EFE )

La presentadora y actriz puertorriqueña Adamari López volvió a generar conversación sobre las relaciones de pareja tras afirmar que no estaría sentimentalmente con un hombre que gane menos dinero que ella, una postura que, según explicó, responde a las experiencias que ha vivido a lo largo de su vida amorosa.

Durante una conversación en su programa de YouTube Ada y Chiqui de show, la comunicadora, de 55 años, habló abiertamente sobre los criterios que considera importantes al momento de elegir una pareja y reconoció que su visión del amor ha cambiado con el tiempo.

"No estaría con un hombre que tenga menos dinero que yo, porque ya estuve y no me funcionó", expresó López, quien también fue contundente al referirse a la posibilidad de asumir la manutención económica de una pareja: "Un mantenido no lo quiere".

La artista explicó que, cuando era más joven, solía dejarse llevar principalmente por los sentimientos, sin considerar la situación financiera de la otra persona como un factor determinante. Sin embargo, aseguró que sus vivencias le han llevado a valorar otros aspectos, como la autonomía económica, las aspiraciones profesionales y la capacidad de construir un proyecto de vida en común.

"Que tuviera dinero no era lo que me motivaba. Yo siempre me dejé llevar más por los sentimientos", recordó.

Su reflexión no se limita, según sus propias palabras, a cuánto dinero gana un hombre, sino también a la estabilidad y las metas que puede aportar a una relación. En ese sentido, cuestionó la conveniencia de establecer un vínculo con alguien que no ofrezca seguridad emocional ni tenga ambiciones personales.

"¿Yo por qué quiero estar con un hombre que no me puede dar ni estabilidad emocional ni estabilidad económica?", planteó durante la conversación.

Una postura que vuelve al centro del debate

Las declaraciones de López evocan una discusión recurrente sobre el papel del dinero, la independencia y las expectativas individuales dentro de las relaciones sentimentales: ¿hasta qué punto las diferencias económicas pueden influir en la estabilidad de una pareja?

En 2023, la conferencista y presentadora de televisión dominicana Tania Báez también provocó reacciones al compartir una reflexión sobre la importancia de elegir a una pareja con un nivel de desarrollo personal y profesional compatible.

"La más importante lección que sobre relaciones yo aprendí" fue "nunca te vincules en una relación con alguien que esté por debajo de ti socialmente, profesionalmente, emocionalmente y financieramente", expresó entonces Báez.

La comunicadora argumentó que, cuando una persona asume constantemente el papel de rescatar o impulsar a su pareja, puede terminar comprometiendo su propio bienestar en el intento de ayudarla a avanzar.

"Las parejas no son para salvarlas. Las parejas son para complementarse, para ayudarse a formar quizás el proyecto más importante: una familia", sostuvo.

Aunque ambas reflexiones parten de experiencias y perspectivas personales, coinciden en destacar la importancia de la compatibilidad y el equilibrio dentro de una relación, aunque no necesariamente implican que las dos personas deban ganar lo mismo.