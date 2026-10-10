"Estoy lista": Andreína Martínez habla sobre el reto de convertirse en un ángel de Victoria´s Secret

Foto de archivo de Andreína Martínez publicada en su cuenta de Instagram. ( @_ANDREINAMART )

La modelo dominicana Andreína Martínez, Miss República Dominicana Universo 2021, atraviesa un momento de grandes emociones y expectativas mientras se abre camino hacia nuevos desafíos en la industria internacional de la moda, entre ellos la posibilidad de convertirse en uno de los ángeles de Victoria´s Secret.

A través de un video compartido con sus seguidores, Martínez expresó su profunda gratitud por las muestras de cariño que ha recibido en los últimos días, al tiempo que reconoció que la respuesta del público ha superado sus expectativas.

"No tengo ni la menor idea de cómo empezar este video. En los últimos días ha pasado de todo. Y yo dije que no voy a llorar, así que no lo haré. Me siento tan agradecida, estoy tan feliz por todo el cariño que estoy recibiendo. No me lo esperaba", manifestó emocionada.

La dominicana también destacó la conexión que ha construido con quienes siguen de cerca su trayectoria, señalando que vivir esta etapa junto a sus seguidores le permite sentir que están compartiendo un sueño.

"Estar en este punto de la competencia, ver cada una de sus reacciones, se siente como que estamos cumpliendo un sueño juntos. Y eso me hace muy feliz", expresó.

Abierta a la transformación y a nuevos desafíos

En otra parte de sus declaraciones, Martínez habló sobre su disposición a experimentar cambios en su imagen y explorar nuevas posibilidades en su carrera como modelo. Lejos de sentirse intimidada por las transformaciones, aseguró que confía en el proceso y está interesada en descubrir nuevas facetas de sí misma.

"Confío en ustedes, y esa no es la razón por la que tengo miedo. Simplemente, quiero ver hasta dónde podemos llegar. También quiero verme a mí misma desde una perspectiva diferente", explicó al referirse a la posibilidad de asumir nuevos retos.

Asimismo, manifestó su confianza en la visión que tienen para ella quienes acompañan este proceso y afirmó que está preparada para vivir la experiencia.

La modelo también reflexionó sobre los cambios que ha experimentado la industria de la belleza, especialmente en la manera en que las mujeres asumen su imagen y se muestran ante las cámaras.

Recordó que anteriormente era más común mantener un mismo estilo durante mucho tiempo, mientras que hoy las mujeres se muestran más seguras de sí mismas y abiertas a probar nuevas apariencias, algo que considera inspirador.

En ese sentido, señaló que las transformaciones no solo modifican el aspecto físico, sino que también pueden influir en la forma en que una persona se presenta y proyecta su personalidad frente a las cámaras.

El carácter que la llevó a perseguir sus sueños

Al hablar de su historia personal, Martínez atribuyó parte de su fortaleza al hecho de haber crecido en el Bronx, Nueva York, experiencia que, según explicó, contribuyó a desarrollar el carácter y la valentía con los que enfrenta los desafíos.

"Creo que crecer en el Bronx me dio carácter. Siento que eso me dio una valentía que ni siquiera sé de dónde viene, pero es como decir: ´Chica, estás aquí, tienes que salir adelante; ahora no puedes echarte atrás´", expresó.

Para la dominicana, afrontar esta nueva etapa significa mantener una actitud abierta, aprovechar las oportunidades y hacer todo lo que esté a su alcance para alcanzar sus objetivos.

"Para mí, se trata de estar abierta a la experiencia y hacer todo lo que esté en mi poder para ganar", afirmó.

Sus palabras reflejan la determinación con la que asume este momento de su trayectoria, en el que busca ampliar sus horizontes profesionales y demostrar su capacidad para desenvolverse en escenarios cada vez más exigentes dentro del modelaje internacional.

Martínez también invitó a sus seguidores a dejar en los comentarios las preguntas que tienen sobre esta etapa de su vida y su carrera, adelantando que responderá aquellas que pueda abordar mediante nuevos videos en sus redes sociales.