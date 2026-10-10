Apresan a hombre acusado de lanzar una piedra contra el vehículo de la cantante Miriam Cruz

Así quedó el cristal del vehículo en el que viajaba Miriam Cruz y su esposo Engenbelt Landolfi tras el ataque con la piedra del que fueron víctimas. ( SUMINISTRADA POR LANDOLFI MEDIA GROUP )

La Policía Nacional, a través del Departamento de Investigaciones Criminales (Dicrim), apresó a Eddy Martínez Núñez, de 32 años, señalado como el presunto responsable de lanzar una piedra contra el vehículo en el que se desplazaba la merenguera Miriam Cruz, en un incidente ocurrido el pasado miércoles.

La información fue ofrecida por Landolfi Media Group, empresa que representa a la artista y a su esposo, Engenbelt Landolfi, mediante un comunicado en el que agradeció la solidaridad de la ciudadanía y la cobertura de los medios de comunicación.

Según la entidad, luego del incidente, Cruz y su esposo presentaron una denuncia formal ante la Policía Nacional y posteriormente interpusieron una querella contra Martínez Núñez, lo que dio paso al seguimiento de las investigaciones y su posterior apresamiento.

El comunicado señala que las autoridades lograron identificar y localizar al señalado con el apoyo de las cámaras del Sistema Nacional de Atención a Emergencias y Seguridad 9-1-1.

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Landolfi Media Group reconoció la intervención de la Policía Nacional y del DICRIM, así como la colaboración de las personas que aportaron información para el esclarecimiento del caso.

Asimismo, la empresa condenó este tipo de acciones y llamó a la ciudadanía a actuar con prudencia y respeto en las vías públicas, al advertir que lanzar objetos contra vehículos puede poner en peligro la vida de sus ocupantes y provocar consecuencias graves.

El hecho también motivó un llamado a resolver cualquier diferencia sin recurrir a la violencia, priorizando la seguridad y la convivencia pacífica.

Hasta el momento, la información suministrada corresponde a la versión de la empresa representante de la artista.

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La responsabilidad penal del detenido deberá establecerse conforme al debido proceso y a las decisiones de las autoridades judiciales competentes.