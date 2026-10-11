Andreína Martínez avanza al top 3 del reality de Victoria´s Secret

Andreína Martínez posando durante una pasarela de la competencia. ( FOTOGRAFÍA DE LA CUENTA DE INSTAGRAM DEVICTORIA´S SECRET )

La modelo dominicana Andreína Martínez está cada vez más cerca de cumplir su objetivo en Angels Among Us, el reality de Victoria´s Secret, tras avanzar al top 3 de la competencia, en la que ha destacado por su seguridad, elegancia y desenvolvimiento sobre la pasarela.

En el episodio de este domingo (5), la también Miss República Dominicana Universo 2021 protagonizó varios cambios de vestuario que lució ante el jurado como parte de las pruebas de evaluación.

Durante la deliberación, el juez Adam Selman resaltó la participación de Martínez y destacó que logró posicionarse entre las tres finalistas de un grupo de más de 100,000 aspirantes que participaron en la convocatoria.

Tras conocer el resultado de la evaluación, la dominicana celebró junto a las otras dos finalistas que continúan en la competencia.

Detalles de la final

En la entrega de este fin de semana, Martínez también destacó "en el confesionario" sus raíces y la importancia de su familia a lo largo de su trayecto profesional.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/12/screenshot-2026-10-11-200717-c7cc4f5c.png Andreína Martínez celebra junto a las otros dos finalistas de la competencia (CAPTURA DE PANTALLA A LA TRANMISIÓN)

La selección culminará el domingo 18 de octubre de 2026, durante el Victoria´s Secret Fashion Show, previsto para celebrarse en Los Ángeles, California. La ganadora tendrá la oportunidad de desfilar en el reconocido espectáculo y obtendrá un contrato exclusivo con IMG Models.