Cardi B deja el glamour a un lado y se vuelve viral limpiando la casa de su familia en RD

La rapera estadounidense Cardi B en una fotografía de archivo. ( EFE/ ALLISON DINNER )

Cardi B volvió a conquistar las redes sociales, esta vez no por su música, sus lujosos atuendos o sus apariciones en grandes escenarios, sino por una escena cotidiana que ha despertado comentarios positivos: la artista fue captada ayudando a limpiar la casa de sus familiares en República Dominicana.

En el video, que circula en redes sociales, se observa a la rapera colaborando con los quehaceres del hogar y echando agua en la vivienda de su familia paterna, ubicada en Castañuelas, provincia Montecristi.

El momento ha llamado la atención de los usuarios por la naturalidad con la que la intérprete participa en las tareas domésticas, lejos del glamour que suele acompañar a una de las figuras más reconocidas y exitosas económicamente de la industria del rap.

La visita se produce luego de que Cardi B viajara al país para celebrar su cumpleaños número 34 junto a sus seres queridos dominicanos, con quienes mantiene un vínculo familiar que suele compartir en distintas ocasiones.

Las imágenes han generado numerosas reacciones de quienes destacan su sencillez y cercanía con sus raíces, al considerar que su fama internacional no le impide disfrutar de los momentos cotidianos junto a su familia.

Lejos del glamour

La escena también recuerda otro episodio que se hizo viral en julio de 2025, cuando la abuela de la artista puso a su hija Kulture a limpiar el piso durante una visita familiar a República Dominicana.

Una vez más, Cardi B demuestra que, incluso entre éxitos musicales, grandes escenarios y millones de seguidores, los momentos más sencillos en familia pueden convertirse en los más comentados.