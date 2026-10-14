"De esta momia no se libran": Laura Bozzo revela detalles sobre su estado de salud

Laura Bozzo en una imagen de archivo; la presentadora peruano habló sobre su estado de salud. ( TOMADA DE TELEMUNDO )

La presentadora peruana Laura Bozzo reaccionó este miércoles a las informaciones sobre su estado de salud, luego de que varios medios mexicanos reportaran que había sido hospitalizada y sometida a una cirugía de emergencia por una úlcera.

A través de una publicación en su cuenta de Instagram, la conductora agradeció las muestras de cariño recibidas y aseguró que se encuentra bien de salud, acompañada de su familia y bajo atención médica en Acapulco, México.

"Muchas gracias por las muestras de cariño del público que quiero tanto. Quiero que sepan que estoy bien, que estoy tranquila en familia y con los mejores médicos de Acapulco. De esta momia no se libran", expresó en el mensaje publicado en la red social.

La declaración llega después de que distintos programas de televisión difundieran versiones contradictorias sobre su condición. Mientras algunos reportes indicaban que se encontraba estable tras una intervención quirúrgica, otros aseguraban que su estado era grave.

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La presentadora, conocida por su extensa trayectoria en la televisión latinoamericana, acompañó su declaración con una frase fiel al estilo directo y provocador que la ha caracterizado durante su carrera.

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