Mattel presenta una Barbie inspirada en Celine Dion y su icónico look de los Oscar por el Titanic

Barbie de Celine Dion ( FOTO TOMADA DEL INSTAGRAM DE CELINE DION )

Mattel Creations presentó este miércoles una nueva muñeca Barbie. Esta vez inspirada en la cantante canadiense Celine Dion y en el atuendo que lució durante la ceremonia de los Premios Oscar de 1998, cuando interpretó «My Heart Will Go On», tema principal de la película Titanic que es un emblemático éxito mundial.

La compañía tomó como referencia el vestido azul marino de mangas largas que la artista llevó aquella noche.

Detalles de la muñeca

"Celine causó sensación en la ceremonia de entrega de premios cinematográficos con un vestido de manga larga hasta el suelo, en un intenso tono azul océano. Nuestra pieza de colección recrea fielmente el espectacular atuendo que lució en aquella noche mágica", indicó Mattel en su portal web.

Lanzamiento y disponibilidad

La muñeca cuenta con un molde facial personalizado que busca reproducir los rasgos de Dion, incluida una sonrisa sutil con la boca cerrada. También presenta un peinado y un maquillaje inspirados en la imagen de la cantante durante aquella ceremonia.

A través de una publicación en Instagram, la compañía anunció el lanzamiento de esta pieza de colección e informó sobre su disponibilidad en el mercado estadounidense y otros mercados internacionales. El costo es de 69 dólares.