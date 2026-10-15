Bajo la lluvia y ante los jueces: así desfiló Andreína Martínez en el reality de Victoria´s Secret
Los jueces reservaron su decisión sobre cuál de las tres candidatas desfilará el domingo en el Victoria's Secret Fashion Show
En el sexto episodio de Angels Among Us, el reality de Victoria´s Secret, la modelo dominicana Andreína Martínez destacó en la pasarela al lucir atuendos de la marca y demostrar actitud, seguridad y belleza.
Este jueves, los jueces reservaron su decisión sobre cuál de las tres candidatas, Solange, Andreína y Tatiana, será la nueva "ángel". El resultado se dará a conocer en el episodio del próximo domingo.
Durante la entrega de este jueves, Martínez recibió numerosos elogios mientras desfilaba en un escenario que recreaba una noche lluviosa.
Detalles de la final
Los jueces expresaron su entusiasmo ante las poses de la modelo y destacaron su talento frente a las cámaras.
- La selección culminará el próximo domingo, 18 de octubre, durante el Victoria's Secret Fashion Show, previsto para celebrarse en Los Ángeles, California y que será transmitido por YouTube.
La ganadora tendrá la oportunidad de desfilar en el reconocido espectáculo y obtendrá un contrato exclusivo con IMG Models.