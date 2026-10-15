Bajo la lluvia y ante los jueces: así desfiló Andreína Martínez en el reality de Victoria´s Secret

La dominicana Andreína Martínez durante el desfile del episodio de este jueves. ( FOTO DE LA TRANSMISIÓN DE VICTORIA'S SECRET )

En el sexto episodio de Angels Among Us, el reality de Victoria´s Secret, la modelo dominicana Andreína Martínez destacó en la pasarela al lucir atuendos de la marca y demostrar actitud, seguridad y belleza.

Este jueves, los jueces reservaron su decisión sobre cuál de las tres candidatas, Solange, Andreína y Tatiana, será la nueva "ángel". El resultado se dará a conocer en el episodio del próximo domingo.

Durante la entrega de este jueves, Martínez recibió numerosos elogios mientras desfilaba en un escenario que recreaba una noche lluviosa.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/foto-333-2f4d3c2b.png Pasarela de Andreína Martínez. (FOTO DE LA TRANSMISIÓN DE VICTORIA'S SECRET) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/fotooo-4-5cb2b96a.png Pasarela de Andreína Martínez (FOTO DE LA TRANSMISIÓN DE VICTORIA'S SECRET) https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/16/fotoo-4-b637738f.png Pasarela deAndreía Martínez. (FOTO DE LA TRANSMISIÓN DE VICTORIAS'S SECRET) ‹ >

Detalles de la final

Los jueces expresaron su entusiasmo ante las poses de la modelo y destacaron su talento frente a las cámaras.

La selección culminará el próximo domingo, 18 de octubre, durante el Victoria's Secret Fashion Show, previsto para celebrarse en Los Ángeles, California y que será transmitido por YouTube.

La ganadora tendrá la oportunidad de desfilar en el reconocido espectáculo y obtendrá un contrato exclusivo con IMG Models.