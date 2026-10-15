Juan Luis Guerra a su esposa Nora desde Italia: "Sin tus besos en mi chaleco nada me cubre la piel"

Juan Luis Guerra y su esposa Nora Vega en su visita a Positano. ( INSTAGRAM / @JUANLUISGUERRA )

El cantautor dominicano Juan Luis Guerra disfruta de unos días en Italia junto a su esposa, Nora Vega, como mostró en una serie de fotografías publicadas en su cuenta de Instagram, en las que se les ve disfrutando de los paisajes de Positano.

"¡Sin tus besos en mi chaleco nada me cubre la piel! ¡Positano, Italia!", escribió el intérprete junto a las imágenes, que generaron numerosas reacciones entre sus seguidores y figuras del mundo artístico.

Entre los comentarios destacó el del cantante puertorriqueño Luis Fonsi, quien expresó su cariño por la pareja: "Qué guapos son mis tíos. Los quiero".

Juan Luis Guerra y Nora Vega llevan más de cuatro décadas de matrimonio y han mantenido su vida familiar alejada de la exposición pública. La pareja tiene dos hijos, Jean Gabriel y Paulina, quienes también han acompañado al artista en distintas etapas de su carrera, aunque mantienen un perfil discreto.

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A lo largo de los años, el músico ha reconocido la influencia de su esposa en su vida y en su obra. En una ocasión, explicó que su canción Lámpara para mis pies está dedicada a ella, vinculando su significado con la fe y las bendiciones recibidas.

"La lámpara es la palabra de Dios que me da todas las bendiciones y entre ellas está Nora", afirmó el cantautor en una entrevista del 2024.