"No fue justo": fans de Andreína Martínez arremeten contra Victoria´s Secret tras triunfo de Solange

Andreína Martínez junto a las otras finalistas de Victoria´s Secret, Solange Omon y Tatyana Tinsley. ( CEDIDA POR VICTORIA'S SECRET )

La elección de la modelo camerunesa Solange Omon como ganadora del concurso Angels Among Us, impulsado por Victoria´s Secret, ha provocado una oleada de reacciones negativas en las redes sociales de la reconocida marca de lencería, donde numerosos usuarios han expresado su descontento y defendido a la dominicana Andreína Martínez, a quien consideran la verdadera merecedora del título.

Tras el anuncio oficial, la publicación de Victoria´s Secret se convirtió en escenario de cientos de comentarios de seguidores que cuestionaron la decisión del jurado y pusieron en duda los criterios utilizados para elegir a Omon por encima de Martínez y la estadounidense Tatyana Tinsley, quienes también formaron parte de la competencia.

Entre las críticas más recurrentes figura la percepción de que Andreína mostró mayor preparación, seguridad y desenvolvimiento durante las distintas etapas del concurso. Algunos usuarios destacaron su presencia en la pasarela y su desempeño en los retos, al considerar que reunía las cualidades necesarias para convertirse en uno de los nuevos rostros de la firma.

"Andreína was the real angel" y "la verdadera ganadora es Andreína, y todos lo sabemos" son algunos de los mensajes que reflejan el respaldo de quienes consideran que el resultado no hizo justicia al esfuerzo de la representante dominicana.

Otros comentarios fueron más contundentes y cuestionaron la coherencia de realizar una competencia basada en desafíos y evaluaciones si, a su juicio, el resultado final no correspondió con el desempeño que las participantes mostraron durante el proceso.

"Si querían una modelo en proceso o un proyecto en desarrollo, simplemente podrían haber elegido a una chica al azar en la calle y no haber organizado una competencia", expresó uno de los usuarios, en referencia a la decisión de seleccionar a Omon.

Las reacciones también evidenciaron la decepción de quienes apoyaron a Martínez desde el inicio del programa que esperaban verla coronada como ganadora. Algunos seguidores acusaron a la marca de generar expectativas con la participación de la dominicana para finalmente otorgar el reconocimiento a otra concursante.

Victoria´s Secret responde a las críticas

Ante la controversia, Victoria´s Secret defendió su elección mediante un mensaje publicado en Instagram, en el que destacó las cualidades que, según la firma, hicieron sobresalir a la modelo camerunesa.

"Solange destacó por su autenticidad, confianza e individualidad, y la determinación y pasión que trajo a cada paso del viaje", expresó la marca, al explicar que el desfile busca crear momentos inolvidables, celebrar el talento y abrir oportunidades a las nuevas generaciones.

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La publicación, que presentó oficialmente a Omon como ganadora de Angels Among Us, fue interpretada por numerosos internautas como una respuesta a los cuestionamientos sobre el resultado.

Sin embargo, la explicación no logró frenar las críticas. Mientras algunos usuarios respaldaron a la nueva modelo y celebraron su oportunidad, otros insistieron en que Martínez o Tinsley debieron recibir el reconocimiento, argumentando que demostraron mayor preparación para asumir el papel.

¿Quién es Solange Omon?

Omon es una modelo nacida en Camerún, hija de padres originarios de la República Centroafricana. Según relató en una entrevista para el canal de YouTube de Victoria´s Secret, emigró a Estados Unidos cuando era muy joven junto a sus familiares.

La joven es la mayor de seis hermanos y ha contado que, al llegar a Norteamérica, tuvo que asumir responsabilidades económicas para ayudar a su familia, una experiencia que describió como una fuente constante de preocupación.

Antes de participar en el concurso, también tuvo que decidir entre continuar con su trabajo o apostar por una oportunidad en el mundo del modelaje, un camino que, según explicó, no todos a su alrededor comprendían.