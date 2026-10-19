Muere a los 39 años Lua Blanco, protagonista de la versión brasileña de Rebelde

Imagen de archivo de Lua Blanco, protagonista de la versión brasileña de Rebelde. ( TOMADA DE YOUTUBE )

La actriz y cantante brasileña Lua Blanco falleció el domingo 18 de octubre, a los 39 años, tras enfrentar un cáncer durante los últimos meses, según informó su hermano, Daniel Blanco, a través de las redes sociales.

La artista alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde, emitida entre 2011 y 2012.

La producción juvenil, que combinaba música, romance y drama, marcó una etapa importante de su carrera y la dio a conocer entre el público joven de distintos países.

De acuerdo con el mensaje de su hermano, Blanco murió en paz y acompañada por sus seres queridos. La noticia generó reacciones entre seguidores que recordaron su participación en la serie y su trayectoria en el entretenimiento.

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Nacida en São Paulo, Brasil, Lua Blanco desarrolló una carrera que abarcó la actuación, el canto y la composición, además de incursionar en el teatro, la televisión y la presentación.

También participó en producciones brasileñas como Malhação y A Força do Querer.