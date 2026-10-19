Muere a los 39 años Lua Blanco, protagonista de la versión brasileña de Rebelde
La artista falleció el domingo 18 de octubre tras luchar contra el cáncer durante los últimos meses, según informó su hermano, Daniel Blanco. Era conocida por interpretar a Roberta Messi en la producción juvenil
La actriz y cantante brasileña Lua Blanco falleció el domingo 18 de octubre, a los 39 años, tras enfrentar un cáncer durante los últimos meses, según informó su hermano, Daniel Blanco, a través de las redes sociales.
La artista alcanzó reconocimiento internacional por su interpretación de Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde, emitida entre 2011 y 2012.
La producción juvenil, que combinaba música, romance y drama, marcó una etapa importante de su carrera y la dio a conocer entre el público joven de distintos países.
De acuerdo con el mensaje de su hermano, Blanco murió en paz y acompañada por sus seres queridos. La noticia generó reacciones entre seguidores que recordaron su participación en la serie y su trayectoria en el entretenimiento.
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- Nacida en São Paulo, Brasil, Lua Blanco desarrolló una carrera que abarcó la actuación, el canto y la composición, además de incursionar en el teatro, la televisión y la presentación.
También participó en producciones brasileñas como Malhação y A Força do Querer.