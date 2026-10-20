Lo que se sabe sobre la causa de muerte de Lua Blanco, actriz de la versión brasileña de Rebelde

Lua Blanco interpretó a Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde, emitida entre 2011 y 2012, papel que la dio a conocer entre el público juvenil de Brasil y otros países. ( FOTO DE ARCHIVO TOMADA DE INSTAGRAM )

La muerte de Lua Blanco, recordada por interpretar a Roberta Messi en la versión brasileña de Rebelde, estuvo precedida por una lucha contra el cáncer, enfermedad que enfrentó durante los últimos meses de su vida, de acuerdo con la información difundida por su familia.

La noticia de su fallecimiento, ocurrido el domingo 18 de octubre, fue comunicada por su hermano, Daniel Blanco, a través de las redes sociales. Según su mensaje, la artista murió en paz y acompañada por sus seres queridos.

Blanco tenía 39 años y alcanzó popularidad por su participación en la producción juvenil emitida entre 2011 y 2012. Su papel la convirtió en una figura reconocida entre los seguidores de la serie, cuya historia combinaba música, relaciones sentimentales y conflictos propios de la adolescencia.

Te puede interesar Muere a los 39 años Lua Blanco, protagonista de la versión brasileña de Rebelde

Más

Nacida en São Paulo , la artista también desarrolló una carrera como cantante , compositora y actriz en otras producciones de la televisión brasileña.

, la artista también desarrolló una carrera como , compositora y en otras producciones de la televisión brasileña. Hasta la información disponible, no se ha precisado públicamente el tipo de cáncer que padecía, por lo que no es posible ofrecer detalles adicionales sobre su diagnóstico.