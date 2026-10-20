El actor Dylan Sprouse revela que felicitan a su gemelo Cole tras el nacimiento de su hija

La modelo Barbara Palvin y el actor Dylan Sprouse tienen una relación de cinco años y se casaron en 2023 en una ceremonia íntima. ( EFE )

El parecido físico entre Dylan y Cole Sprouse continúa protagonizando situaciones inesperadas. Esta vez, la confusión entre los hermanos gemelos ha llegado hasta la paternidad, luego de que Dylan revelara que algunas personas felicitan a Cole por el nacimiento de su hija, Sylvie.

Durante una reciente conversación con Amanda Hirsch, el actor relató con humor que varias personas se acercan a su hermano en las calles de Nueva York para darle la enhorabuena por la llegada de la pequeña, aunque en realidad es Dylan quien se ha convertido en padre junto a su esposa, la modelo Barbara Palvin.

La anécdota demuestra que, pese a los caminos profesionales independientes que ambos han desarrollado, su extraordinario parecido físico sigue generando equívocos en la vida cotidiana.

Dylan también compartió detalles de su relación con Barbara Palvin, con quien contrajo matrimonio en julio de 2023.

El actor se refirió a su esposa con cariño y sentido del humor, dejando claro el lugar especial que ocupa en su vida.

"¿Qué iba a hacer? No iba a encontrar a alguien mejor que Bar. Mis antepasados me habrían maldecido si no hubiera aprovechado lo mejor que tenía", expresó Dylan al hablar de su pareja.

La pareja anunció públicamente la llegada de Sylvie el 28 de septiembre de 2026. Posteriormente, el actor reveló el nombre de su hija durante el pódcast Wildmen, donde también compartió su entusiasmo por esta nueva etapa familiar.

Barbara Palvin desfila en Victoria´s Secret tras ser madre

Mientras Dylan disfruta de la paternidad, Barbara Palvin ha retomado su actividad profesional en el mundo de la moda. La modelo participó recientemente en el Victoria´s Secret Fashion Show 2026, celebrado el 18 de octubre en Los Ángeles, aproximadamente seis semanas después de dar a luz.

Dylan estuvo presente para acompañarla y apoyarla en este importante compromiso profesional.

Así, entre la llegada de su primera hija, el regreso de Palvin a las pasarelas y las inevitables confusiones entre los gemelos Sprouse, la pareja atraviesa una etapa marcada por nuevos retos, momentos familiares y anécdotas que no pasan desapercibidas.