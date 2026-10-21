Fallece el actor mexicano Carlos Miguel Suárez Soto, conocido por el personaje de "el Poncho"

Actor mexicano Carlos Miguel Suárez Soto, con su personaje de "el Poncho" en la telenovela "Tú y yo". ( TOMADA DE UNINIVISIÓN )

El actor mexicano Carlos Miguel Suárez Soto falleció el martes 20 de octubre, a los 67 años, según confirmó su amigo y colega Roberto Tello, conocido como "El Coreano", a través de un mensaje de despedida publicado en redes sociales.

"Descansa en paz, mi querido Charly", escribió Tello, quien también recordó al intérprete con la frase "Te quiero, Poncho", en referencia al personaje que Suárez interpretó en la telenovela Volver a empezar.

Durante las décadas de 1990 y 2000, Suárez desarrolló gran parte de su carrera en Televisa, participando en producciones como Muchachitas, Soñadoras, Amigas y rivales y Tú y yo. Su papel de "el Poncho" fue uno de los más recordados de su trayectoria.

La vida del actor dio un giro tras sufrir un secuestro, experiencia que lo llevó a alejarse de la televisión. Posteriormente, se dedicó a la venta de tacos para ganarse la vida.

Aunque en redes sociales circuló la versión de que habría fallecido a causa de un infarto, hasta el momento esta información no ha sido confirmada por familiares directos ni mediante un informe médico.

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