El hermano de Meghan Markle denuncia a su padre por pedofilia y ella hace confesión sobre sus hijos

Thomas Markle se mantiene distante de Meghan Markle, la duquesa de Sussex desde 2018. ( TOMADA DE REDES SOCIALES )

Las autoridades de Filipinas investigan a Thomas Markle, padre de Meghan, duquesa de Sussex, tras una denuncia presentada por su hijo, Thomas Markle Jr., quien asegura haber encontrado material de presunto abuso sexual infantil entre los archivos y dispositivos informáticos de su progenitor.

La información fue publicada inicialmente por el diario británico The Sun, que informó el jueves 22 de octubre sobre la denuncia presentada en Cebú, Filipinas. Según el medio, Markle Jr. afirmó haber localizado cientos o incluso miles de imágenes de menores en cajas, teléfonos móviles y discos duros vinculados a su padre.

El Departamento de Justicia de Filipinas confirmó que el caso se encuentra bajo investigación. Nicholas Ty, subsecretario de Justicia, declaró a la agencia Reuters que el grupo de trabajo encargado de combatir la trata de personas y el abuso y la explotación sexual de menores en línea en Cebú está examinando el asunto.

Hasta el momento, la información disponible no establece que Thomas Markle haya sido condenado ni que las acusaciones hayan sido probadas judicialmente.

En declaraciones a The Sun, Thomas Markle Jr. explicó que comenzó a revisar las pertenencias de su padre mientras buscaba un teléfono antiguo. Durante esa búsqueda, asegura, encontró un dispositivo con un video de aproximadamente 15 minutos y varias fotografías que, según su testimonio, mostraban a niñas desnudas.

Posteriormente, afirmó haber revisado otros objetos y archivos digitales con ayuda de especialistas informáticos. Según su relato, entre los dispositivos examinados había varios teléfonos móviles y tres discos duros que contenían imágenes que consideró ilegales.

Markle Jr. sostuvo que, tras el hallazgo, comunicó sus sospechas a las autoridades y a organismos estadounidenses, entre ellos el FBI y el Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados. También aseguró que decidió presentar una denuncia formal después de no obtener una respuesta que considerara suficiente.

El denunciante manifestó que no volverá a mantener contacto con su padre, salvo que sea requerido para declarar en el marco de una investigación judicial.

Las afirmaciones sobre el contenido de los dispositivos proceden, por ahora, del testimonio de Markle Jr. y de las informaciones difundidas por los medios que han cubierto el caso.

Thomas Markle rechaza las acusaciones

Thomas Markle negó rotundamente las imputaciones en declaraciones al Daily Mail, en las que manifestó sentirse conmocionado y dolido por las afirmaciones de su hijo.

"Jamás podría hacer aquello de lo que se me acusa", declaró al periódico británico, según la información publicada.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/23/iris-del-pintor-frances-claude-monet-1840-1926-efeedgar-sapina-manchado-2-94f26634.jpg Thomas Markle se mantiene distante de la duquesa de Sussex desde 2018.

El padre de Meghan también habría cuestionado que los equipos informáticos mencionados estuvieran bajo su control durante el período al que se refiere la denuncia.

Por su parte, Samantha Markle, otra de las hijas de Thomas Markle, calificó las acusaciones de falsas y sostuvo que su hermano las habría formulado por motivos económicos. Asimismo, afirmó que su padre no habría tenido acceso a esos ordenadores durante aproximadamente dos años.

Estas declaraciones reflejan versiones contrapuestas de los miembros de la familia. La veracidad de las acusaciones deberá determinarse mediante las investigaciones correspondientes.

Meghan Markle expresa su preocupación

La duquesa de Sussex difundió un comunicado en el que manifestó sentirse profundamente angustiada por las informaciones conocidas y expresó su preocupación por los menores que pudieran haber sufrido daños.

Meghan también señaló que en 2018 tuvo conocimiento de una carta enviada a la Policía Metropolitana de Londres y a los servicios de protección especializados de la familia real británica. Según explicó, el documento contenía acusaciones que calificó de inquietantes contra su padre y se le informó posteriormente de que estaban siendo investigadas.

No se ha precisado públicamente si aquellas acusaciones guardaban relación con la denuncia presentada recientemente en Filipinas.

En su declaración, Meghan defendió su decisión de mantener distancia de su padre y de no permitir que tuviera contacto con sus hijos, el príncipe Archie y la princesa Lilibet. Según afirmó, esa decisión estuvo motivada por su intención de protegerlos.

La duquesa y Thomas Markle mantienen una relación distanciada desde hace años. Su padre no asistió a la boda de Meghan con el príncipe Harry, celebrada en mayo de 2018 en Windsor, Reino Unido.

Según las informaciones difundidas por The Sun y otros medios internacionales, el denunciante también comunicó el supuesto hallazgo a organismos estadounidenses. Sin embargo, el alcance de la participación de cada agencia y las actuaciones realizadas no se han detallado de manera completa en la información disponible.

La investigación filipina deberá determinar la procedencia del material denunciado, su naturaleza, quién tenía acceso a los dispositivos y si existen elementos suficientes para establecer responsabilidades penales.

Thomas Markle, quien actualmente se encuentra en Florida, según los medios citados, se recupera de la amputación de parte de su pierna izquierda y utiliza una prótesis.

Por el momento, el caso permanece en fase de investigación. Thomas Markle niega las acusaciones y no se ha informado de una resolución judicial que determine su responsabilidad.

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