El actor Noah Wyle, elegido como el hombre más sexy del mundo

El actor estadounidense Noah Wyle, protagonista de la serie médica The Pitt, fue elegido por la revista People como el hombre más sexy del mundo en 2026.

A sus 55 años, Wyle confesó que su primera reacción al conocer la noticia fue pensar que se trataba de una broma, pues nunca imaginó recibir un reconocimiento de esta naturaleza.

"No podía creerlo. Pensé que era una broma; jamás imaginé que recibiría un honor así", expresó el actor a la publicación estadounidense.

Según People, la elección no se limita al atractivo físico del intérprete, sino que también toma en cuenta aspectos de su personalidad. En ese sentido, Wyle destacó la opinión de su esposa, Sara, quien considera que su manera de ser y su papel dentro de la familia también merecen reconocimiento.

"Ella cree que soy un buen tipo, y que mi forma de ser, el padre y el esposo que soy, merecen ser destacados", comentó.

De "Urgencias" a "The Pitt"

Noah Wyle alcanzó la fama internacional gracias a su interpretación del doctor John Carter en ER, conocida en español como Urgencias, una de las producciones médicas más populares de la televisión estadounidense.

Durante su paso por la serie, compartió pantalla con reconocidos intérpretes como George Clooney, Anthony Edwards, Sherry Stringfield y Julianna Margulies. Su trabajo en esta producción le permitió consolidar su posición en la industria y obtener tres nominaciones a los Globos de Oro y cinco a los premios Emmy.

Décadas después, el actor volvió a los dramas hospitalarios con The Pitt, la serie de HBO en la que interpreta al doctor Michael "Robby" Robinavitch, un médico que trabaja en un hospital de Pittsburgh.

La producción ha marcado una nueva etapa de éxito para Wyle, quien ha logrado conectar con una nueva generación de espectadores sin perder el reconocimiento de quienes siguieron su carrera desde sus primeros años en Urgencias.

Su interpretación en The Pitt también ha tenido un importante impacto en la temporada de premios. En 2026, el actor ganó el Globo de Oro al mejor actor en una serie dramática de televisión y obtuvo su segundo Emmy consecutivo en esa categoría, después de recibir el primero en 2025.

La tercera temporada de la serie tiene previsto estrenarse en enero de 2027, por lo que el intérprete continuará vinculado a uno de los proyectos más destacados de su carrera reciente.

Una distinción con cuatro décadas de historia

El reconocimiento de People al hombre vivo más sexy del mundo se entrega desde 1985 y se ha convertido en una de las distinciones más conocidas de la cultura popular estadounidense.

A lo largo de su historia, el título ha recaído en figuras destacadas del entretenimiento, entre ellas John Legend, Michael B. Jordan, Denzel Washington e Idris Elba.

La elección de Wyle lo incorpora a una lista de personalidades reconocidas por su atractivo y presencia pública, al tiempo que pone de relieve la vigencia de una carrera que ha atravesado distintas generaciones de la televisión.

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