Taylor Swift y Travis Kelce quemaron la decoración de su boda para evitar su reventa, según medios

Taylor Swift y Travis Kelce en foto de archivo ( EFE )

La decoración de la boda de Taylor Swift y Travis Kelce fue destruida después de la celebración para evitar que las piezas terminaran en manos de coleccionistas o fueran comercializadas en subastas.

La información fue publicada por el diario británico Daily Mail, que cita a una fuente cercana a la organización del evento. Según el reporte, el equipo de la cantante dio instrucciones para eliminar los elementos decorativos una vez concluida la fiesta.

"No querían que la gente lo robara y luego lo subastara o vendiera, así que simplemente lo quemaron todo", aseguró la fuente al medio.

Entre las piezas confeccionadas especialmente para la ocasión figuraban muebles con las iniciales T entrelazadas de los recién casados y estructuras que recreaban jardines. De acuerdo con la publicación, los elementos fueron transportados desde Nueva York hasta Pensilvania, donde habían sido fabricados, en 11 camiones semirremolque.

Sin embargo, la fuente no precisó el lugar donde supuestamente se realizó la quema. Ni Swift ni Kelce han confirmado públicamente esta versión.

Los elementos que quedaron fuera de los planes

La destrucción de los adornos no sería el único detalle llamativo de la celebración. El Daily Mail también informó que la pareja descartó algunas de las atracciones previstas inicialmente.

Una de ellas era un carrusel de dos pisos cuyo costo habría alcanzado los siete millones de dólares. En su lugar, se instaló una carpa con juegos de feria.

También se habría abandonado la construcción de un estanque artificial debajo del altar debido a los riesgos de seguridad y a las dificultades técnicas que implicaba el proyecto.

Pese a contar con un equipo especializado para organizar el evento, Swift habría participado directamente en las decisiones sobre el diseño y la planificación de la ceremonia, según las fuentes citadas por el periódico británico.

Una celebración millonaria

Según los reportes reproducidos por Daily Mail y el medio mexicano Quién, la boda se celebró el 3 de julio en el Madison Square Garden, en Nueva York, con más de mil invitados y un presupuesto estimado de 30 millones de dólares.

La recepción habría incluido puestos de comida, bares, juegos de feria y un espacio con apariencia de castillo.

Entre las figuras que, según las publicaciones, asistieron a la celebración se mencionan Selena Gómez, Brad Pitt, Dakota Johnson y Ed Sheeran.

Los detalles sobre el costo de la boda, las atracciones descartadas y la supuesta destrucción de la decoración proceden de informaciones atribuidas a fuentes cercanas al evento. Hasta el momento, no se han presentado confirmaciones públicas de la pareja sobre esos aspectos.