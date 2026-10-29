Halle Berry pierde la custodia física de su hijo Maceo y tribunal se la entregan al padre del menor

Un juez de Los Ángeles, Estados Unidos, otorgó al actor francés Olivier Martinez la custodia física principal de Maceo, el hijo de 13 años que tiene con la actriz Halle Berry, y dispuso que esta última solo podrá compartir con el adolescente durante el día, sin visitas nocturnas.

La decisión, conocida este jueves 29 de octubre, se produce en medio de una disputa legal entre los antiguos esposos, luego de que Martinez acusara a la actriz de agredir físicamente a su hijo. Berry ha negado las imputaciones.

De acuerdo con la publicación de la revista Quién.com, el actor alegó que el pasado 26 de septiembre Berry habría sujetado al menor por el cuello y lo habría estrangulado durante una discusión relacionada con un juego de realidad virtual.

La actriz rechazó las acusaciones en documentos presentados ante el tribunal. «Nunca he abusado física, emocional o de otra forma de Maceo», sostuvo.

Berry también afirmó que nunca lastimaría a su hijo y que las acusaciones presentadas por su expareja son infundadas.

Berry mantiene custodia legal compartida

Aunque Martinez obtuvo la custodia física principal, ambos padres mantienen la custodia legal compartida, por lo que la actriz conservará participación en determinadas decisiones relacionadas con el adolescente.

El tribunal rechazó la solicitud de Berry de restablecer el acuerdo de custodia física compartida al 50 %, que mantenían desde agosto de 2023.

La resolución también dejó sin efecto una orden temporal de restricción por violencia doméstica que había sido concedida a Martinez el pasado 1 de octubre, después de presentar su denuncia.

Durante el proceso judicial, Maceo declaró durante casi cuatro horas a puerta cerrada. También comparecieron Berry, Martinez, Nahla Aubry, hija mayor de la actriz, y Van Hunt, prometido de la artista.

La abogada de Berry calificó la demanda como infundada y deliberadamente engañosa, mientras que el representante legal de Martinez consideró el fallo una victoria para su cliente.

Una disputa por la custodia

Halle Berry y Olivier Martinez se casaron en 2013, año en que nació Maceo. La actriz solicitó el divorcio en 2015 y el proceso concluyó en 2023 con un acuerdo de custodia legal y física compartida.

Desde entonces, ambos han mantenido diferencias relacionadas con la crianza, la educación y las terapias del adolescente.