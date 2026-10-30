"Fue por impotencia": la explicación del hombre que lanzó una piedra al vehículo de Miriam Cruz

Imagen de archivo de la merenguera Miriam Cruz. ( SUMINISTRADA )

La defensa de Eddy Martínez Núñez, acusado de lanzar una piedra contra el vehículo de la merenguera Miriam Cruz, aseguró que el hombre reaccionó por impotencia luego de sufrir una caída de su motocicleta durante un incidente de tránsito con el automóvil en el que se desplazaba la artista.

La audiencia para conocer la solicitud de medida de coerción fue aplazada para el próximo domingo 1 de noviembre, debido a que las víctimas no pudieron comparecer este viernes porque, según explicó la abogada Yesenia Di Pitón, tenían compromisos en el consulado.

https://resources.diariolibre.com/images/2026/10/30/whatsapp-image-2026-10-30-at-122459-pm1-e1c198af.jpeg La abogada Yesenia Di Pitón. (LUDUIS TAPIA/DIARIO LIBRE)

Versión del mensajero

Di Pitón explicó que su representado trabaja como mensajero y transportaba varios paquetes de una empresa cuando, según su versión, el vehículo de la cantante lo rebasó, lo orilló y provocó que cayera en un hoyo.

A consecuencia de la caída, los paquetes quedaron esparcidos en la vía, por lo que el mensajero hizo señas a los ocupantes del automóvil para que se detuvieran, pero estos continuaron la marcha, afirmó la jurista.

“Nuestro defendido es una persona que es mensajero, llevaba unos paquetes en el motor, lo cual, al ellos rebasar el vehículo de la artista Miriam Cruz, lo que hizo fue que lo orilló e incluso lo tiró. Él se cayó del motor porque lo tiró en un hoyo y lo dejó ahí”, relató Di Pitón.

Agregó que el hombre intentó llamar la atención de los ocupantes para que se detuvieran y recogieran los paquetes.

“Él le está haciendo señas de que se pare, porque se le cayeron todos los paquetes de la empresa. Ellos no hicieron caso, entonces ahí fue que él, por impotencia, le tiró una piedra”, explicó.

La abogada aclaró que, según la versión de su defendido, la piedra fue lanzada contra el vehículo y no directamente contra Miriam Cruz.

También negó que el incidente estuviera relacionado con un intento de robo.

Perdió su empleo

La jurista sostuvo que el incidente tuvo consecuencias laborales para Martínez Núñez, quien perdió su empleo tras lo ocurrido.

Además, indicó que el hombre tiene cinco hijos y que dependía de su motocicleta para trabajar como mensajero y mantener a su familia.

La representante legal aseguró que su defendido pidió disculpas después del incidente. “Él pidió excusas y le dijo: ‘Mire, fue por impotencia’”, expresó.