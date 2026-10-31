Kim Kardashian será operada del esófago; expresa temor porque su padre murió de cáncer en ese órgano

La empresaria y celebridad estadounidense Kim Kardashian en una fotografía de archivo. ( EFE )

La empresaria y estrella de televisión Kim Kardashian reveló que los médicos detectaron irregularidades en su esófago que requieren una intervención quirúrgica, después de que fuera diagnosticada con esofagitis, una inflamación del tejido que recubre ese órgano.

La situación ha generado preocupación en la celebridad estadounidense, de 46 años, debido a que su padre, el abogado Robert Kardashian, falleció de cáncer de esófago en septiembre de 2003, apenas dos meses después de recibir el diagnóstico. Tenía 59 años.

Kardashian abordó su situación médica durante el episodio del jueves 29 de octubre de The Kardashians, el programa de telerrealidad que transmite Hulu, en el que explicó que llevaba algún tiempo sintiéndose mal y experimentando molestias persistentes en la garganta.

"He estado sintiéndome un poco extraña últimamente. Hoy me está matando la garganta", relató.

Durante una consulta mostrada en el programa, uno de los médicos le explicó que aparentemente presentaba una inflamación en el esófago y le recomendó comenzar un tratamiento farmacológico antes de someterse a un procedimiento para examinar el tejido afectado.

La empresaria reconoció que había preferido mantener su situación en privado debido a los recuerdos que le provocaba la enfermedad de su padre.

"He visto a un par de médicos y esto me ha estado preocupando mucho últimamente", confesó.

También expresó su esperanza de que los medicamentos fueran suficientes para solucionar el problema, aunque admitió que desconocía cómo evolucionaría su condición.

Los médicos recomiendan una intervención

En un avance del próximo episodio de The Kardashians, previsto para el 5 de noviembre, Kardashian aparece ingresando a un hospital y explica que los especialistas determinaron la necesidad de retirar las irregularidades encontradas en su esófago.

"El doctor dice que mi esófago tiene estas irregularidades y que tienen que extirpármelas. Es lo mismo que tenía mi papá", manifestó.

Las imágenes muestran a la empresaria con ropa hospitalaria, acompañada por su madre, Kris Jenner, quien intenta consolarla.

Aunque varios medios estadounidenses han informado que Kardashian se sometió a una intervención, hasta el momento no se han divulgado detalles clínicos que permitan determinar la naturaleza de las irregularidades, el procedimiento realizado ni los resultados de los estudios médicos.

Tampoco se ha informado que las alteraciones detectadas sean cancerosas.

¿Qué relación existe entre la esofagitis y el cáncer?

La esofagitis es una inflamación del revestimiento del esófago, el conducto que transporta los alimentos desde la boca hasta el estómago.

De acuerdo con Mayo Clinic, puede producir dolor o dificultad para tragar y tiene distintas causas, entre ellas el reflujo gastroesofágico, las reacciones alérgicas, determinadas infecciones y el uso de algunos medicamentos.

La esofagitis no equivale a un diagnóstico de cáncer.

Sin embargo, cuando la inflamación está relacionada con un reflujo ácido persistente, pueden producirse alteraciones celulares conocidas como esófago de Barrett, una afección asociada con un mayor riesgo de desarrollar adenocarcinoma de esófago.

La Sociedad Americana contra el Cáncer señala que, aunque el riesgo aumenta entre las personas que presentan esófago de Barrett, la mayoría de ellas no desarrolla cáncer.

En el caso de Kardashian, no se ha informado que padezca esófago de Barrett ni se han precisado las características de las irregularidades que motivaron la intervención.

La enfermedad que marcó a su familia

Robert Kardashian, reconocido por integrar el equipo de abogados que defendió a O. J. Simpson durante su juicio por asesinato en la década de 1990, murió el 30 de septiembre de 2003.

Su fallecimiento tuvo un impacto profundo en sus hijos, especialmente en Kim, quien ha recordado públicamente sus últimas conversaciones con él.

En 2019, la familia Kardashian participó en la creación del Centro Robert G. Kardashian para la Salud del Esófago, establecido por UCLA Health en Los Ángeles.

La institución está dedicada a la investigación, prevención, diagnóstico y tratamiento de enfermedades del esófago, incluido el cáncer.

El centro lleva el nombre del abogado como reconocimiento a su memoria y busca mejorar la atención de pacientes que padecen enfermedades esofágicas.

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