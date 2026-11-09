Alejandro Sánchez, conocido como el Feo Nuclear, muere en Santiago

Alejandro Sánchez, destacado locutor de Santiago, fallece dejando un legado en la comunicación. ( IMAGEN DIFUNDIDA POR LA SECCIONAL DE ACROARTE EN SANTIAGO. )

Falleció este lunes 9 de noviembre el locutor, productor y presentador de televisión Alejandro Sánchez, conocido popularmente como "El Feo Nuclear", una de las figuras de la comunicación de Santiago de los Caballeros.

La información fue confirmada por la Asociación de Cronistas de Arte (Acroarte), filial Santiago, organización de la que Sánchez fue miembro fundador y que expresó su pesar por su fallecimiento mediante una publicación en sus redes sociales.

El comunicador desarrolló una trayectoria de varias décadas en la radio y la televisión, con programas de entretenimiento, entrevistas y opinión que alcanzaron popularidad entre el público del Cibao.

Uno de sus espacios más recordados fue Sábado Lindo, producido desde Santiago y transmitido a través del Circuito Independencia, posteriormente Telemicro.

También fue conocido por el programa Alejandro en Coche, que condujo durante años en la televisión santiaguera y que en su última etapa se transmitía por Teleunión.

Su trayectoria

Alejandro Sánchez alcanzó notoriedad en la década de 1980 a través de Radio Alegre, emisora en la que consolidó su presencia como animador.

Durante su carrera produjo y condujo espacios radiales como Al Volante, Súper Domingo, El Pidipón, Las Horas Navideñas, La Cadena Comercial y Cocinando con Alejandro.

Su trabajo también incluyó producciones televisivas como Súper Domingo TV, además de los programas por los que fue conocido en Santiago.

En 2021, Acroarte le otorgó el Premio al Mérito Periodístico, durante la décima edición de esa distinción, por su trayectoria en los medios de comunicación.

El reconocimiento se celebró el 26 de octubre de ese año, en una ceremonia que también distinguió a otras personalidades del periodismo y el arte dominicano.

Sánchez mantuvo una estrecha vinculación con Acroarte, especialmente con la filial santiaguera, de cuya fundación formó parte.

La organización comunicó su fallecimiento con un mensaje de condolencias dirigido a familiares, amigos y compañeros del gremio.

"La Asociación de Cronistas de Arte Filial Santiago pasa por la honda pena de informar el fallecimiento de nuestro distinguido miembro fundador", expresó la institución.

Honras fúnebres

Según el comunicado publicado por Acroarte Santiago, los restos del comunicador serán expuestos en la funeraria INAVI, próxima al Estadio Cibao.