Camila Cabello comparte fotografías desde La Romana
Con la expresión "que lo que ¿¿!!!!!¿¿" como mensaje, Cabello mostró diferentes momentos de su estadía, en una colección que combina fotografías de sus paseos, encuentros y estilismos
La cantante cubanoestadounidense publicó una galería de imágenes en Instagram, geolocalizada en República Dominicana y musicalizada con el tema "Frío, Frío", del cantautor dominicano.
Hasta el momento de la vista ya contaba con 490 mil me gusta, unos 3, 400 comentarios y más de 4 mil reposteo.
La cantante y compositora Camila Cabello ha despertado el interés de sus seguidores al compartir una galería de fotografías de su reciente visita a La Romana, en República Dominicana.
- La artista publicó las imágenes ayer, lunes 9 de noviembre, en su cuenta de Instagram, acompañadas de la ubicación La Romana y de la canción "Frío, Frío", de Juan Luis Guerra 4.40, un detalle que ha dado un toque particularmente dominicano a su publicación.
Con la expresión "que lo que ¿¿!!!!!¿¿" como mensaje, Cabello mostró diferentes momentos de su estadía, en una colección que combina fotografías de sus paseos, encuentros y estilismos.
Looks que conquistan
Entre las imágenes destaca un minivestido negro que combinó con bailarinas y gafas oscuras, además de un conjunto dorado de dos piezas y un vestido rosado de inspiración lencera. También incluyó una fotografía en traje de baño.
Todo un concepto que nos lleva a pensar que disfruta de unas vacaciones en nuestra Quisqueya.
Por otro lado, elección de "Frío, Frío" como acompañamiento musical suma un guiño a la cultura dominicana a esta publicación, en la que la intérprete de éxitos como "Havana" y "Señorita" comparte un vistazo de su paso por el país.
La publicación se suma a las imágenes que la artista comparte con sus millones de seguidores sobre sus experiencias fuera de los escenarios y su vida personal.