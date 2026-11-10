Camila Cabello comparte fotografías desde La Romana

La famosa acompañó la galería de fotos en Instagram con música de Juan Luis Guerra. ( CAPTURA TOMADA DE SU INSTAGRAM )

La cantante cubanoestadounidense publicó una galería de imágenes en Instagram, geolocalizada en República Dominicana y musicalizada con el tema "Frío, Frío", del cantautor dominicano.

Hasta el momento de la vista ya contaba con 490 mil me gusta, unos 3, 400 comentarios y más de 4 mil reposteo.

La cantante y compositora Camila Cabello ha despertado el interés de sus seguidores al compartir una galería de fotografías de su reciente visita a La Romana, en República Dominicana.

La artista publicó las imágenes ayer, lunes 9 de noviembre, en su cuenta de Instagram, acompañadas de la ubicación La Romana y de la canción "Frío, Frío", de Juan Luis Guerra 4.40, un detalle que ha dado un toque particularmente dominicano a su publicación.

Con la expresión "que lo que ¿¿!!!!!¿¿" como mensaje, Cabello mostró diferentes momentos de su estadía, en una colección que combina fotografías de sus paseos, encuentros y estilismos.

Looks que conquistan

Entre las imágenes destaca un minivestido negro que combinó con bailarinas y gafas oscuras, además de un conjunto dorado de dos piezas y un vestido rosado de inspiración lencera. También incluyó una fotografía en traje de baño.

Todo un concepto que nos lleva a pensar que disfruta de unas vacaciones en nuestra Quisqueya.

Por otro lado, elección de "Frío, Frío" como acompañamiento musical suma un guiño a la cultura dominicana a esta publicación, en la que la intérprete de éxitos como "Havana" y "Señorita" comparte un vistazo de su paso por el país.

La publicación se suma a las imágenes que la artista comparte con sus millones de seguidores sobre sus experiencias fuera de los escenarios y su vida personal.

Te puede interesar Camila Cabello pide a sus seguidores ayudar a los cubanos porque "muchos mueren de hambre"