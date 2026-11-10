Muere a los 28 años la actriz francesa Angèle Metzger tras una caída; investigan las circunstancias

La actriz francesa Angèle Metzger en una imagen publicada en su perfil de Instagram. ( @ANGELE_METZGER )

La actriz francesa Angèle Metzger falleció a los 28 años tras sufrir una caída en Les Pavillons-sous-Bois, localidad situada a las afueras de París. Su cuerpo fue encontrado este fin de semana junto al edificio del Centro Comunal de Acción Social de la localidad, según informó el diario francés Le Parisien.

Los servicios de emergencia acudieron al lugar, pero no lograron reanimarla. Las circunstancias del fallecimiento todavía no están claras y son objeto de una investigación judicial.

De acuerdo con las primeras informaciones publicadas por Le Figaro, Metzger habría caído desde una escalera o una plataforma ubicada sobre un aparcamiento subterráneo. La Fiscalía de Bobigny abrió una investigación para esclarecer lo ocurrido y determinar las causas de la caída.

Como parte de las pesquisas, las autoridades revisarán las imágenes de las cámaras de videovigilancia y analizarán las pruebas técnicas, además de recoger posibles testimonios. Hasta el momento, no se ha establecido si se trató de un accidente o de un hecho intencionado.

Una carrera que comenzaba a destacar

Metzger alcanzó reconocimiento en 2022 por su participación en "Chair tendre", serie francesa creada por Yaël Langmann y emitida por France 5. En la producción interpretó a Sasha, una adolescente intersexual que comienza una nueva etapa en un instituto después de haber sido criada como un chico.

Su actuación recibió el reconocimiento del festival Séries Mania de Lille, donde obtuvo el premio a la actriz revelación.

La organización cinematográfica Unifrance también expresó sus condolencias por su fallecimiento y recordó su participación en el cortometraje " Swapper ", distinguido con el Gran Premio Unifrance en 2026.

también expresó sus condolencias por su fallecimiento y recordó su participación en el cortometraje " ", distinguido con el Gran Premio en 2026. Hija del actor Stéphane Metzger y de la realizadora Marie Caldera, la joven desarrolló inquietudes artísticas que iban más allá de la interpretación. Estudió Filosofía e Historia del Arte y también se desempeñó como artista plástica, ceramista, música y bailarina.

En su trayectoria figuran producciones como "Fotogenico" y "Drone Games". Más recientemente, participó en el videoclip de "Japan", del grupo irlandés Fontaines D.C., en el que compartió escena con el actor Charlie Heaton