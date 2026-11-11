Laura Bozzo continúa hospitalizada y necesita asistencia respiratoria por complicaciones pulmonares

Imagen de archivo de la presentadora peruana Laura Bozzo. ( EFE )

La presentadora peruana Laura Bozzo, de 75 años, continúa hospitalizada en Ciudad de México y necesita asistencia respiratoria debido a complicaciones pulmonares, casi un mes después de una cirugía de emergencia por una úlcera duodenal perforada.

Aunque ha mostrado mejoría, todavía no tiene fecha de alta médica, según informaciones divulgadas por el programa mexicano Hoy.

La actualización fue ofrecida el lunes 9 de noviembre por Andrea Escalona, conductora de Hoy, quien indicó que una persona cercana a la producción había visitado a Bozzo durante el fin de semana.

"Tiene todavía un tema en el pulmón, que es lo que ahorita se ha tratado, por eso no ha podido salir todavía. Tiene respirador, estamos esperando a que todo esto mejore", declaró Escalona.

Agregó que la presentadora se mantiene animada y desea regresar a la televisión. Sin embargo, no precisó qué tipo de asistencia respiratoria utiliza actualmente.

Hospitalización

Bozzo fue ingresada el 13 de octubre en un hospital de Acapulco tras presentar fuertes dolores abdominales. Los médicos detectaron una úlcera duodenal perforada y la sometieron a una intervención quirúrgica urgente.

Su recuperación se complicó con peritonitis, choque séptico, neumonía y problemas pulmonares. Posteriormente fue trasladada a Ciudad de México, donde permaneció sedada e intubada en cuidados intensivos.

El diario español El País informó el 19 de octubre que Aarón Guerrero, asistente y portavoz de la presentadora, describió su estado como grave, pero estable.

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