El actor Eduardo Yáñez denuncia extorsión tras contestar videollamada de un número dominicano

Eduardo Yáñez en una imagen de archivo durante la presentación de una de sus telenovelas. ( EFE )

El actor mexicano Eduardo Yáñez denunció un presunto intento de extorsión luego de recibir una videollamada de una mujer cuyo número telefónico tenía el prefijo de República Dominicana. Según su relato, posteriormente le exigieron 10,000 dólares para evitar la difusión de imágenes que, asegura, habrían sido manipuladas.

En un video publicado en su cuenta de Instagram, el protagonista de telenovelas explicó que contestó una llamada de una mujer que se identificó como Katy y que, durante la comunicación, realizaba actos sexuales.

El actor decidió colgar, pero al día siguiente recibió un mensaje en el que lo amenazaban con publicar imágenes de la llamada y relacionarlo con una menor de edad.

"Que si no le doy 10 mil dólares, ella va a publicar la imagen de que yo contesté el teléfono. No sé cómo se hacen esos trucos, pero le agregó cosas ahí", relató.

Yáñez también contó que después recibió la llamada de un hombre que se identificó como Pedro Ferriz Hijar, nombre que le resultó familiar por su semejanza con el de un reconocido periodista mexicano.

Según explicó, este hombre se ofreció a ayudarlo y lo puso en contacto con alguien que se presentó como un oficial dominicano, quien supuestamente le recomendó pagar el dinero exigido.

El actor afirmó que decidió no seguir esas recomendaciones tras consultar con su asistente y buscar información sobre las personas que lo contactaron.

Más

En su denuncia, Yáñez señaló que las amenazas incluían la supuesta vinculación con una niña de nueve años y la difusión de imágenes comprometedoras. Sin embargo, no presentó pruebas públicas que permitan verificar de manera independiente esas afirmaciones ni la identidad de las personas involucradas.

Finalmente, exhortó a sus seguidores a no responder llamadas sospechosas ni ceder ante exigencias económicas realizadas mediante amenazas.

Leer más Manny Pérez cuestiona que el cine dominicano recurra a actores extranjeros para sus producciones