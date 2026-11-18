Melissa Medina en una imagen de archivo tras participar en un evento de moda. ( INSTAGRAM / @MELISSAMEDINA )

La creadora de contenido dominicana Melissa Medina, de 22 años, falleció este martes, según informaciones que comenzaron a circular en distintas plataformas digitales, donde allegados y usuarios han compartido mensajes de despedida y muestras de pesar.

Medina se destacó por su espíritu emprendedor y su incursión en diferentes áreas comerciales, especialmente en el sector de la belleza, donde era propietaria de un estudio de manicura.

Su repentina muerte ha generado reacciones en las redes sociales, donde personas cercanas y usuarios han expresado su tristeza ante la información.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que habría ocurrido su muerte, ni se ha emitido una confirmación oficial que permita establecer las causas y las condiciones del hecho.

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Las autoridades iniciaron una investigación para esclarecer las circunstancias de su deceso.

Se espera que en las próximas horas puedan surgir informaciones adicionales que permitan esclarecer lo ocurrido.

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