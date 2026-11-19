De izquierda a derecha: Bruno Mars cuando era un niño y su padre Peter Hernández. ( FOTO COMPARTIDA POR EL ARTISTA )

El cantante Bruno Mars informó este jueves el fallecimiento de su padre, Peter Hernández, a quien definió como su ejemplo a seguir y su guía, especialmente en el ámbito musical.

En una publicación en su cuenta de Instagram, el artista expresó que la semana pasada tuvo la oportunidad de abrazar a su padre por última vez.

"Si alguna vez me has escuchado hablar de él, siempre he dicho que es el hombre que me enseñó todo lo que sé, especialmente cuando se trata de música. Él crió a mis cuatro hermosas hermanas, a mi hermano y a mí", expresó el cantante en su mensaje.

El artista describió a Hernández como el mejor padre del mundo y manifestó que extrañará su presencia todos los días.

Detalles del fallecimiento

"Hasta que nos volvamos a encontrar. Te quiero, papá. Dale un beso a mamá allá arriba por mí", escribió Bruno Mars en el emotivo mensaje, que recibió cientos de muestras de condolencia.

El cantante no especificó las causas del fallecimiento de su progenitor.