La creadora de contenido Melissa Medina falleció en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades. ( INSTAGRAM / @MELISSAMEDINA )

Los restos de Melissa Medina, la creadora de contenido y empresaria de 22 años que murió el pasado martes en un apartamento de Piantini en circunstancias aún por esclarecer, serán cremados hoy a las 3:00 de la tarde, según informaron sus familiares.

El velatorio, que está siendo realizado la mañana de este jueves en la funeraria Gresefu de Las Américas, fue un evento íntimo donde solo se aceptó la presencia de familiares y amigos cercanos.

Los familiares explicaron que decidieron hacerlo así y rehusaron la presencia de la prensa o de dar declaraciones.

Un perfil emprendedor

En el ámbito empresarial, y según la información publicada en su perfil de Instagram, Melissa tenía una franquicia de la compañía de courier Priority Courier, dedicada al transporte y flete, así como el bar de uñas Melissa Studio.

También se presentaba como fundadora de la que describía como la primera marca dominicana de Press On Nails.

Su repentina muerte ha generado reacciones en las redes sociales, donde personas cercanas y usuarios han expresado su tristeza ante la información.

Hasta el momento, no se han ofrecido detalles sobre las circunstancias en que habría ocurrido su muerte, ni se ha emitido una confirmación oficial que permita establecer las causas y las condiciones del hecho.