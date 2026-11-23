Francisco y Francesco posan junto a sus tres hijos para la portada digital de la revista People en Español. ( INSTAGRAM: @PEOPLEENESPANOL )

La familia de Francisca sigue creciendo. La presentadora dominicana anunció que está embarazada de su cuarto bebé.

La revelación tuvo lugar este lunes en plena transmisión del programa Despierta América. Rodeada del cariño de sus compañeros del matutino de Univision, Francisca sorprendió a todos al anunciar que se encuentra en la dulce espera.

La conductora compartió la noticia mientras hablaba de las razones por las que se siente agradecida con Dios, en un programa previo al Día de Acción de Gracias.

"Le doy gracias a Dios por tantas cosas, pero si tuviera como que empezar por partes, yo creo que lo primero sería por esas tres cositas bellas", expresó, haciendo referencia a sus tres hijos.

Sin embargo, Francisca tenía preparada una sorpresa más. "Y también le daría gracias a Dios por una cuarta cosita más", añadió antes de mostrar con ilusión su pancita de embarazo, desatando las felicitaciones y muestras de cariño en el estudio.

La llegada de un nuevo integrante también ha despertado diferentes emociones entre sus pequeños. Francisca contó con humor cómo recibió la noticia su primogénito, Gennaro, quien ha visto crecer la familia prácticamente año tras año.

"Primero para Gennaro que es el mayor, el pobre, le ha llegado cada año uno, uno, uno", comentó entre risas. Aunque reconoció que al principio su hijo reaccionó con cierta sorpresa, diciendo: "¿Qué mamá, otro?", aseguró que ahora está contento con la llegada de su próximo hermanito o hermanita.

Por su parte, la reacción de su esposo, Francesco Zampogna, fue especialmente emocionante para ella.

"Francesco, muy contento. De verdad que me sorprendí porque, cuando se lo dije, era como si le estaba diciendo que iba a ser papá por primera vez", compartió la presentadora, dejando ver la ilusión que ambos sienten ante esta nueva etapa.

Una familia que no deja de crecer

Francisca y Francesco ya son padres de tres pequeños.

Su primogénito, Gennaro Antonio, nació en julio de 2021. Más de dos años después, en febrero de 2024, la pareja recibió a su segundo hijo, Franco Raffaele.

La familia celebró posteriormente la llegada de su primera niña, Raffaella Eleonor, quien nació en julio de 2025.

Francisca y Francesco contrajeron matrimonio en 2022 y, desde entonces, han construido una vida familiar que la presentadora comparte ocasionalmente con sus seguidores, mostrando algunos de los momentos más especiales de la crianza de sus hijos.

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