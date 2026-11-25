Miss Universo Cuba 2025, Lina Luaces, reveló este miércoles que fue diagnosticada con esclerosis múltiple (EM). Indicó que los primeros síntomas aparecieron poco después ser coronada como representante de la isla. Además, contó las barreras que ha tenido que enfrentar desde que conoció su diagnóstico y comenzó el tratamiento.

En un video publicado en sus redes sociales, la reina de belleza explicó que ha sido un proceso muy difícil, tanto físico como emocionalmente, que comenzó antes del certamen.

"Es uno de los momentos más exigentes de mi vida. Comencé a experimentar niebla mental, agotamiento extremo, pie caído y una pérdida de sensibilidad en toda mi pierna derecha, desde la cadera hasta los pies", expresó la hija de la presentadora Lili Estefan.

Lina indicó que, cuando comenzaron los primeros síntomas de la enfermedad, entrenaba hasta 16 horas al día. Sin embargo, debido a que estaba muy concentrada en el certamen, no se realizó los estudios clínicos correspondientes.

Refirió que, con el paso del tiempo, la preocupación se convirtió en miedo al no encontrar respuestas sobre lo que le sucedía. Además, comenzó a perder habilidades básicas de movilidad.

Reacciones y tratamiento

"No podía caminar ni en tacones y me aconsejaron retirarme de la competencia por mi salud, pero abandonar nunca fue una opción para mí. Sentía un llamado muy fuerte a ser una voz para los cubanos y quería hacer sentir orgullosa a mi familia. No podía irme sin darlo todo, sin saber qué estaba pasando en mi cuerpo", relató.

La Miss Universo Cuba 2025 también contó que, durante ese proceso, recibió críticas y burlas en las redes sociales. Explicó que el público veía los vestidos, las presentaciones y las fotografías, pero desconocía el dolor, la presión y las dificultades que atravesaba en privado.

La reina de belleza relató que le pidió a Dios un milagro y que, tras recibir el diagnóstico, se ha sometido a evaluaciones y tratamientos para mejorar su condición.

Luaces destacó que decidió compartir su historia para visibilizar la esclerosis múltiple y servir de apoyo a otras personas que estén atravesando una situación similar.