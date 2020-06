$!A pesar de ser rubia; actriz Laura Flores asegura ha sido víctima de racismo

La actriz Laura Flores aseguró que ha sido víctima de racismo en EEUU sin importar que sea rubia y tenga los ojos azules.

En una entrevista para el programa Sale el Sol, Flores recordó el incidente que ocurrió hace aproximadamente una década.

De acuerdo a Infobae, como habitante de Estados Unidos, a la actriz le preguntaron cómo está viviendo en ese país en medio de las recientes protestas por la muerte de George Floyd y el debate que se ha desatado acerca del racismo.

Flores lamentó lo que está ocurriendo y habló de los toques de queda que se han ordenado en diversas ciudades.

“Yo creo que en este país, desgraciadamente, hay mucho racismo, yo he sido víctima de racismo”, estimó.

Flores explicó que, contrario a lo que pudiera pensarse, su aspecto no evitó que fuera discriminada.

“O sea, mucho ojo azul, muy güerita, lo que quieras, pero a la hora que saben que eres mexicana, en algún lugar, no en toda la vida, pero en algún lugar, una vez hace algunos ayeres fui a comprar una casa que me gustaba mucho y la dueña descaradamente me dijo que no se la quería vender a una mexicana, literal... y eso fue hace más de 10 años”.

“Tengo el dinero, te quiero comprar tu casa ¿por qué me estás poniendo tantos peros? ‘porque eres mexicana y no tengo ganas de que un mexicano viva en mi casa’”, contó Flores.