$!Actor de Marvel revela la odisea para sacar a su perrita “Chopa” de la República Dominicana

“Realmente se necesitó un pueblo para sacar a esta chica de la República Dominicana, y todo lo que pudo haber salido mal salió mal. La aerolínea no la aceptó en la cabina, así que tuvimos que embalarla y ponerla en carga”, inició su relato el actor Simu Liu, protagonista Shang-Chi and the Legend of the Ten Rings (Marvel), para describir la odisea que vivió para adoptar una perrita callejera que conoció en las calles de Santo Domingo, donde rodaba una película en marzo de este año.

“La aerolínea solo la aceptaría a través de una compañía naviera que terminó costando miles de dólares en tarifas. Nos perdimos en el aeropuerto durante la inspección previa sin tener ni idea de a quién contactar. Tuvimos que desviar nuestro destino en el último minuto. El segundo vuelo no tenía aire acondicionado funcional en la sección de carga, por lo que tuvo que tomar un vuelo 4 horas después”, continuó relatando.

Agregó: “Después de lo que deben haber sido 24 horas increíblemente inquietas, Chopa finalmente aterrizó en Los Ángeles y luego me la entregaron de inmediato”.

Pese a todo lo que tuvo que pasar el actor señaló que fue lo mejor que pudo hacer, y que está fascinado con la nueva integrante de su familia.

“Aún así, ni un solo arrepentimiento. Jamas. Estoy tan enamorado de esta chica y no puedo esperar a que se convierta en la princesita de Hollywood más malcriada que jamás haya existido”, reseñó.

Según dijo el propio actor, “Chopa” era una perrita callejera y tuvo la suerte de que la llevaran a un refugio en Santo Domingo, que fue así como pudo conocerla.

“La verdad es que hay toneladas de perros callejeros en toda la República Dominicana y América Central y del Sur que no tendrán ese golpe de suerte. Espero que aerolíneas consideren actualizar sus políticas para que sea más fácil para las personas darles un hogar a estos perros”, criticó.