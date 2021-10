$!Actor de telenovelas Roberto Manrique presenta a su novio

El famoso actor ecuatoriano Roberto Manrique, popular por sus estelares participaciones en exitosas telenovelas colombianas, compartió con sus fanáticos el pasado mes de agosto que es homosexual.

Su vida personal la había mantenido muy lejos de los reflectores, pero este jueves presentó por primera vez a su pareja, Oliver Ranft, de ascendencia alemana, con quien tiene siete años de unión.

En una entrevista exclusiva con la revista People en Español protagonizó una sesión fotográfica junto a su compañero de vida y otro miembro especial de la familia, una perrita llamada Mila.

Manrique, popular por las telenovelas "Sin senos no hay paraíso" y "Victorinos", narró que conoció a Oliver hace 10 u 11 años en una conferencia.

"Él siempre ha trabajado en el ámbito social, trabajaba en el programa de Naciones Unidas para el desarrollo y yo era voluntario. Estaba dando una conferencia en una cumbre climática -él estaba de público— y al terminar, nos saludamos. Me felicitó y quedamos conectados en Facebook y no fue sino hasta tres años después que reconectamos y empezamos a salir", relató el actor.

Su relación de manera formal comenzó en el año 2014.

El también artista visual reiteró que nunca escondió su preferencia sexual. "No sentía que vivía en ningún clóset, simplemente no lo hablaba con la prensa, pero no existía ningún ambiente en el que pretendiera ser algo o que lo escondía", expresó en conversación con People en Español bajo la firma de Carole Joseph.

Asimismo, indicó que su familia siempre ha sabido de la relación con Oliver.

"Por supuesto. Es otro más de la casa, de la familia. Cuando venimos a Ecuador nos quedamos con mi mamá; Mila se queda en casa de mi mamá. En la casa de mi mamá nunca ha habido mascotas", agregó.

Dijo que la respuesta del público al revelar que es gay ha sido positiva. "En mis redes es positivo el amor. No te voy a negar que he visto la cara de la otra sociedad y es fuerte".

Fue en agosto del presente 2021 cuando el también modelo ecuatoriano hizo un video de casi 9 minutos para hablar de su preferencia sexual. Aunque para la mayoría del público era una noticia nueva, el actor declaró en ese momento que, en su círculo familiar, de amigos y de trabajo, era un tema conocido, pero decidió anunciarlo porque se siente “más feliz”.

Roberto Manrique tiene 42 años y además de la actuación se ha dedicado al modelaje. Entre otras producciones televisivas ha participado en “La viuda negra”, “Los caballeros las prefieren brutas”, “La taxista” y “El clon”.