$!Actriz acusa al comediante Chabelo de acoso sexual

Pero, según contó, cuando tenía ocho años, acudió al centro de convivencia infantil en Chapultepec y se encontró al “amigo de todos los niños”, pero no fue positivo.

Explicó que se acercó a él para saludarlo. Chabelo estaba bebiendo agua. Al saludarlo, la reacción de éste fue grosera: “No podía creer que lo tenía cerca, pero tristemente se portó muy grosero conmigo. Me dijo ‘Pinche escuincla piojosa, lárgate de aquí, no me estés chin...’”, contó Beffer.

Según la versión de la conductora en TV Notas, volvió a encontrarse con Chabelo en un casting para el programa La Cuchufleta en 1995. Explicó que acudió con su esposo e hijo de tres años, quienes la esperaban en una sala de visitas. Beffer relató que ya en la audición le mostró sus fotos a Chabelo. Sin embargo, él la tomó de la mano y le hizo “propuestas grotescas”.

“Le dije que era muy importante –regresar a la televisión–, porque tenía la preparación necesaria en el medio y que sería un privilegio para mí trabajar con él y me respondió: ‘De ti depende regresar; un rapidín y estás al aire’”, dijo Beffer para TV Notas.