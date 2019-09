$!Actriz Yolanda Andrade asegura se casó con Verónica Castro

Una gran controversia se ha suscitado en México, luego de las polémicas declaraciones de la actriz y presentadora Yolanda Andrade, quien afirmó que se casó con la cantante y actriz Verónica Castro.

La diva mexicana negó rotundamente los pronunciamientos de su colega. “No soy lesbiana, no me casé, nunca me he casado. Es una falta de respeto después de tantos años. Las cosas se pasaron de contexto, ya no es gracioso. De casarme lo hubiese hecho con los padres de mis hijos, que fueron mis grandes amores”, argumentó en un programa de televisión de su país.

La actriz y presentadora, quien hace años hizo pública su preferencia sexual, asegura tener fotos y videos del momento en que se casó simbólicamente con Verónica Castro y dice que ella siempre quiso y cuidó mucho a la cantante mexicana.

“Yo no soy una mentirosa”, reiteró.