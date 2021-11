$!Acusan a Emilio Estefan de ser quien tiene bloqueado a Romeo en los Grammy y así reaccionó

Sigue sin lograr nominaciones

A pesar de señalar que no existe ningún bloqueo contra el artista, el cantautor fue el gran ausente de la más reciente lista de nominados de la Academia, que cada año recoge lo mejor y más sonado de la música latina. A pesar de la buena acogida que ha tenido el llamado “Rey de la bachata”, con su disco Utopía y el éxito de su gira de retorno con sus excompañeros, no fue tomado en cuenta.

La disputa entre el cantante de origen dominicano y puertorriqueño y los miembros de la academia no es reciente, de hecho, el grupo Aventura, hasta su separación en el 2011, nunca fue postulado a estos premios que se entregan desde el 2000.

En un frangmento de la canción “Si yo muero” (2014), muchos han encontrado la respuesta de lo que significa este prestigioso galardón en la carrera del famoso intérprete de origen dominicano, considerado como el artista más aclamado de los actuales momentos. “Mi reputación ha sido producto de ese veneno/ yo no soy perfecto pero en mi closet no hay secreto/Quizás moriré sin tener un Gramy, me vale mier../

Aparentemente no me soporta ni la Academia/Y si yo muero/si mañana muero”, dice el tema.

La única nominación registrada a Romeo Santos se llevó a cabo en 2013, por su disco Formula, Vol. 1, al mejor álbum latino tropical tradicional, galardón que no ganó.