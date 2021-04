$!Acusan a Khloé Kardashian de abusar del photoshop, y ella responde con un desnudo en vivo

“Sí, hice un directo para mostrarles que todo no es ‘photoshop’”. Este texto acompaña el video que muestra a la socialité Khloé Kardashian casi desnuda para demostrar que no son ciertas las acusaciones que apuntan a que sus publicaciones están modificadas digitalmente para hacerla más estilizada.

La estrella mostró su abdomen sin filtros y explicó lo difícil que fue trabajar sobre su imagen corporal al recibir críticas constantes.

Miles de comentarios sobre su cuerpo comenzaron a verterse en redes social, por lo que ella decidió contestar a la polémica publicando un video en topless para mostrar cómo luce su cuerpo y relatando a sus admiradores los problemas que ha vivido respecto a su imagen corporal.

En la imagen viralizada, Klhoé Kardashian aparece al natural con un bikini de animal print junto a una piscina, pero su cuerpo lucía diferente a las fotos que generalmente publica la famosa. Ella y su equipo se esmeraron para desaparecer la imagen, que, aseguraron, no estaba autorizada para publicarse. Incluso, se informó que varios usuarios tuvieron que bajar la foto de sus redes ante amenazas de emprender acción legal en su contra.

“Esta soy yo y mi cuerpo sin retoques ni filtros”, comenzó Klhoé al publicar los videos de su cuerpo en su cuenta de Instagram. “La foto que se publicó esta semana fue hermosa, pero, como alguien que ha luchado con la imagen corporal durante toda su vida, cuando alguien te toma una foto que no es halagadora, con mala iluminación o no captura tu cuerpo, después de trabajar duro para llegar a este punto - y luego compartirlo con el mundo; debo tener todo el derecho a pedir que no se comparta, sin importar quién seas”, aseguró.